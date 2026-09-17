Dacia Duster atrage din nou atenția în Serbia, de această dată nu ca mașină nouă, ci ca posibilă alegere pe piața second-hand. Jurnaliștii sârbi au analizat generația a treia a SUV-ului românesc și au găsit mai multe argumente serioase în favoarea ei, dar și câteva compromisuri pe care cumpărătorii ar trebui să le știe, scrie publicația Sportal, parte a Grupului Ringier, care a trecut în revistă avantajele și dezavantajele modelului.

Ce le place sârbilor la Dacia Duster 3

Unul dintre primele lucruri remarcate este suspensia. Duster este considerat potrivit pentru drumurile cu denivelări și gropi, iar garda la sol generoasă îi permite să se descurce acolo unde alte SUV-uri de oraș pot avea probleme. Poziția înaltă la volan este un alt avantaj. Șoferul are o vizibilitate bună spre înainte, iar habitaclul oferă suficient spațiu pentru pasageri.

Jurnaliștii sârbi apreciază și faptul că Duster nu și-a pierdut caracterul practic odată cu trecerea la noua generație. Modelul rămâne o mașină concepută pentru cei care au nevoie atât de un automobil pentru oraș, cât și de unul capabil să iasă de pe asfalt. Versiunile cu tracțiune integrală și garda ridicată păstrează tocmai această caracteristică pentru care Duster a devenit cunoscut încă de la primele generații.

Portbagajul, unul dintre punctele forte

Spațiul pentru bagaje este un alt argument important. Volumul diferă în funcție de motorizare și configurație, însă versiunea mild-hybrid poate depăși 500 de litri. Pentru familii sau pentru șoferii care fac frecvent drumuri lungi, acest lucru poate cântări mult în alegerea mașinii.

Și pasagerii au suficient loc, iar combinația dintre portbagajul încăpător și habitaclul spațios face ca Duster să rămână o mașină orientată mai degrabă spre utilitate decât spre lux.

Minusul care se simte pe autostradă

Analiza sârbilor nu transformă însă Duster într-un SUV fără defecte. Unul dintre minusurile importante apare la viteze mari. Pe autostradă, zgomotul produs de anvelope și de aer pătrunde mai ușor în habitaclu decât în cazul unor SUV-uri mai scumpe. Este unul dintre compromisurile făcute pentru menținerea modelului într-o zonă de preț competitiv.

Sportal notează că suspensia moale și pneurile ajută mașina pe asfalt deteriorat, iar Duster își controlează bine mișcările caroseriei pentru un SUV înalt. La viteze de autostradă, forma mașinii își arată însă limitele printr-un nivel mai ridicat al zgomotului.

Al doilea compromis important se vede în habitaclu. Dacia folosește în continuare multe suprafețe din plastic tare. Acestea sunt rezistente, ușor de întreținut și potrivite pentru o mașină construită pentru utilizare practică, dar nu oferă senzația de rafinament pe care o au SUV-urile poziționate într-o categorie de preț mai ridicată. Cu alte cuvinte, Duster oferă spațiu și funcționalitate, însă nu încearcă să ascundă faptul că economia de costuri a contat în alegerea materialelor.

De ce un Duster second-hand nu este încă foarte ieftin

Mai există un dezavantaj pentru cei care speră să găsească deja chilipiruri pe piața mașinilor rulate: generația a treia este încă foarte nouă. Duster 3 a fost lansat în 2024, astfel că exemplarele ajunse pe piața second-hand nu au avut suficient timp pentru a pierde masiv din valoare.

Diferența dintre un Duster rulat recent și unul nou poate fi, prin urmare, mai mică decât și-ar dori unii cumpărători. Tocmai acesta este unul dintre punctele pe care trebuie să le cântărească cei care aleg între un exemplar second-hand și unul cumpărat direct din showroom. În analiza dedicată modelului, Sportal descrie Duster ca pe o alegere logică pentru cei care vor o mașină robustă, practică și capabilă să iasă ocazional de pe asfalt, dar atrage atenția că prețurile modelelor rulate nu au coborât încă foarte mult.

Dacia a anunțat că, din 2026, modelele Duster și Bigster primesc motorizarea hybrid-G 150 4x4, un motor tribrid care combină benzina, GPL-ul și propulsia electrică.