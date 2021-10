În seara de 13 octombrie, la Pro TV, Raluka și Carlas Dreams nu au mai fost colegi, ci rivali la „Pe Bune?!”. După competiție, artista a răspuns cu sinceritate întrebărilor noastre. A vorbit și despre cântăreț, se știe că pe 25 octombrie acesta e sărbătorit, împlinește 37 de ani. Și despre viața ei personală și profesională a făcut mărturisiri.

Libertatea: În afara jocului, când ai spus ultima oară „Pe Bune?!” De ce?

Raluka: Eu zic destul de des expresia asta, aproape în fiecare zi cred, doar că din lucruri mici.

-Care este vacanța/locul pe care l-ai vizitat până acum și te-a făcut să spui „Pe Bune?!”

-La munte, în România. Chiar avem locuri superbe pe care ar trebui să le îngrijim un pic mai mult și cred că ăsta este unul dintre lucrurile care mă face să spun Pe Bune?!, nu facem și noi ceva mai mult în țara asta, pentru că am putea. Dar, oricum, e de bine, suntem cumva în direcția bună, cred eu. Sau vom fi la un moment dat.

–Într-o viitoare ediție „Pe Bune?!”, pe cine ți-ar plăcea să ai ca adversar? De ce?

-Acum am jucat cu Carlas – ceea ce e greu. El este google, un fel de wikipedia, știe tot.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

-O întâmplare amuzantă de pe scenă…

-Nu prea am. Știu că mi s-au rupt o dată pantalonii și am transformat eu întâmplarea în ceva amuzant și i-am rupt până jos. Dar nu s-au rupt într-un loc în care s-ar fi văzut ceva ciudat. Îmi mai iau tourmanagereul din când în când și-l urc pe scenă să-l fac de râs că nu vrea să slăbească, dar acum a slăbit, așa că nu mai am motiv.

-Planuri pentru toamna/iarna asta…

-Urmează live-urile de la „Superstar” și, vă spun sincer, abia aștept. Am avut multe concerte, încă mai sunt câteva de onorat, dar și câteva sesiuni de înregistrări, am lansat și o nouă piesă alături de Juno și filmări pentru alte noi proiecte. Am avut și puțin timp liber, câteva zile, în care am plecat alături de câteva prietene în Milano, la shopping. Dar îmi doresc să mai avem treabă, am avut timp un an și ceva să stau, așa că e bine-venită munca asta, o fac cu drag.

-Vorbeam de concerte, sunt diferite emoțiile acum, pe scenă, după perioada de lockdown?

-E lumea un pic mai deschisă, să știi. Unii oameni vor să se distreze mai tare, dar o să-și revină curând. Eu, cel puțin, percep diferit. Am niște mici emoții pe care înainte nu le mai aveam, într-adevăr. Asta e partea bună a lucrurilor de fapt.

-Dacă ar fi să faci cunoștință cu tine, ce ți-ai spune?

-Nu mi-aș spune nimic, că mi-ar fi teamă. Am o față destul de respingătoare pentru prima întâlnire. Devin sociabilă după foarte mult timp. Depinde și de om, dar dacă m-aș cunoaște eu pe mine în acest moment, probabil amândouă am fi destul de respingătoare, deci clar nu am apuca să vorbim una cu cealaltă.

-Dacă ar fi să ai o superputere, care ar fi aceea?

-Să le pot spune oamenilor să apere animăluțele din lumea asta, să nu le mai facă să sufere.

Citeşte şi:

Italia nu avea vaccin, tratament, dar orbecăia, cu disperare, ca să trăiască

5 persoane ucise, într-un atac comis de un bărbat cu un arc și săgeți, în Norvegia. Pista teroristă, luată în calcul

Răceală, gripă sau COVID? Un medic explică simptomele care le diferențiază

PARTENERI - GSP.RO Adrian Thiess va fi nașul copilului lui Reghecampf: „Sper să fie băiat! Vine și Ronnie O’Sullivan la botez”

Playtech.ro Vești cumplite pentru Gabriel Cotabiță la spital. Diagnosticul tulburător primit din partea medicilor

Observatornews.ro O elevă de 16 ani din Argeș a murit după ce i s-a făcut rău la școală. Colegii au găsit-o prăbușită în baie, după ce a acuzat dureri de cap

HOROSCOP Horoscop 14 octombrie 2021. Scorpionii au de rezolvat probleme cu adevărat importante în legătură cu casa și familia

Știrileprotv.ro „Dacă e adevărat că va avea copil, eu devin nașa fiicei lui!” Anunț exploziv al Anamariei Prodan despre divorțul de Reghecampf

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!