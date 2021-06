Raluka, pentru prima oară în postura de jurat. Ce declarații face despre „SuperStar”

„SuperStar este o provocare foarte mare. Nu este cel mai ușor lucru să stai pe un scaun și să decizi soarta unor oameni. Ceea ce știu sigur este că alături de colegii mei vom face alegerea corectă”, a declarat artista în vârstă de 31 de ani.

Raluka a mai participat la mai multe emisiuni de televiziune. Aceasta a făcut echipa cu Ana Banciu la „Asia Express”, de la Antena 1, cele două au mers împreună la emisiunea lui „Nea Marin” și la „Te cunosc de undeva”. Iată că acum aceasta va apărea la Pro TV.

„Sunt prima oară jurat, în general. Am fost concurentă la Megastar, au trecut ceva ani, vreo 14 ani. Voi fi jurată și înjurată (râde). E posibil să mă mai înjure lumea. Am avut prima zi de filmare, mă înțeleg foarte bine cu echipa și mă bucur. Cel mai important lucru este că am o relație foarte bună cu colegii mei de la masa juriului. Am lucrat cu ei. Chiar dacă avem opinii, câteodată diferite.”, a povestit Raluka pentru click.ro.

Artista a mai adăugat că a primit cu încântare propunerea, nu a stat pe gânduri și imediat a acceptat-o.

„Îmi era dor de o astfel de producție nouă. Nu m-am gândit că pot primi o astfel de propunere, însă am mai avut o astfel de tentativă, dar nu s-a finalizat. Dar m-a bucurat foarte tare când am primit propunerea prin telefon”, a mai declarat ea pentru aceeași sursă.

