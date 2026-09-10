Paharul din care îți bei cafeaua dimineața ar putea avea o a doua viață într-un loc la care aproape nimeni nu s-ar gândi: sub roțile mașinii. În Australia, aproape 136.000 de pahare de cafea de unică folosință și echivalentul a peste 1,2 milioane de sticle din sticlă au fost transformate în material pentru asfaltarea a două drumuri, scrie Times of India.

Aproape 136.000 de pahare de cafea au ajuns în asfalt

Experimentul, realizat în Penrith, în statul New South Wales, nu a fost doar o demonstrație spectaculoasă de reciclare. Mai mult de jumătate dintre materialele folosite pentru cele două suprafețe provin din surse reciclate, iar amprenta de carbon a asfaltului a fost redusă cu aproximativ 24%. În total, au fost refăcuți 740 de metri de drum, iar autoritățile locale au prezentat proiectul drept o premieră în Australia în ceea ce privește folosirea paharelor de cafea reciclate în asfalt.

Proiectul a fost realizat în 2023 de Penrith City Council, împreună cu State Asphalts NSW, Closed Loop și programul Simply Cups. Prima porțiune are 390 de metri și se află pe Jamison Road, în South Penrith. Acolo au fost folosite fibre recuperate din aproximativ 72.000 de pahare de cafea. A doua porțiune, de 350 de metri, este pe Swallow Drive, în Erskine Park, și conține materiale provenite din alte aproximativ 64.000 de pahare. În total, aproape 136.000 de recipiente care ar fi putut ajunge la groapa de gunoi au fost transformate în materie primă pentru drumuri.

Și peste 1,2 milioane de sticle au ajuns sub asfalt

Paharele de cafea sunt doar partea cea mai spectaculoasă a proiectului. În amestec au intrat și cantități uriașe de sticlă reciclată. Pentru porțiunea de pe Jamison Road a fost folosit echivalentul a peste 765.000 de sticle, iar pentru cea de pe Swallow Drive, echivalentul a peste 450.000.

Asta înseamnă peste 1,2 milioane de sticle reciclate au fost transformate în material pentru infrastructură. Sticla este mărunțită și poate înlocui o parte dintre materialele minerale folosite în mod obișnuit la fabricarea asfaltului. În compoziție au mai intrat asfalt recuperat de pe drumuri vechi și zgură provenită din industria oțelului, și mai mult de jumătate din materialul folosit pentru cele două drumuri provine din surse reciclate.

De ce este atât de greu de reciclat un banal pahar de cafea

La prima vedere, un pahar de cafea pare simplu de reciclat. Este făcut în mare parte din carton. Problema se află însă în interior. Pentru ca lichidul fierbinte să nu treacă prin hârtie, recipientul este acoperit cu un strat subțire impermeabil. Tocmai combinația dintre hârtie și acel strat face dificilă procesarea lui prin sistemele obișnuite de reciclare. Asta înseamnă că un produs folosit uneori doar câteva minute poate ajunge apoi la groapa de gunoi și poate rămâne acolo ani întregi.

În același timp, fibrele de hârtie din pahare sunt de bună calitate. De aici a pornit ideea că dacă nu pot fi reciclate ușor prin metodele clasice, de ce să nu fie transformate într-o materie primă pentru altceva?

Înainte să ajungă pe drumurile publice, asfaltul a fost „torturat” în teste

Ideea nu a fost aplicată direct pe străzile orașului. Cu câțiva ani înainte, dezvoltatorii au construit o porțiune experimentală de aproximativ 50 de metri în vestul orașului Sydney. Acolo, asfaltul în care fuseseră introduse fibre recuperate din pahare de cafea a fost supus unor teste dure. Camioane grele și încărcate au trecut în mod repetat peste suprafață. În laborator, mostrele de asfalt au fost flexate și solicitate până la cedare pentru ca inginerii să vadă cum rezistă în comparație cu materialele convenționale.

Potrivit celor implicați în proiect, rezultatele au arătat că asfaltul experimental se comportă cel puțin la fel de bine precum cel obișnuit și poate avea o durabilitate ridicată. Proporția exactă de fibre provenite din pahare folosită în rețetă a rămas secret comercial.

Așa a apărut PAK-PAVE

În urma testelor a fost dezvoltată tehnologia PAK-PAVE, realizată de State Asphalts NSW împreună cu Closed Loop Environmental Solutions și Simply Cups. La dezvoltare a participat și University of New South Wales, printr-un program australian de cercetare.

Ideea nu era să amestece pur și simplu gunoi în asfalt, ci materialul final trebuia să îndeplinească aceleași condiții de rezistență și siguranță cerute oricărui drum pe care circulă zilnic mașini și vehicule grele. Abia după testare tehnologia a fost folosită pe drumurile din Penrith.

Cea mai importantă diferență nu se vede însă cu ochiul liber. Potrivit Closed Loop, asfaltul cu materiale reciclate a redus cu aproximativ 24% amprenta de carbon asociată suprafeței rutiere. Iar pentru șoferi, diferența este aproape imposibil de observat, întrucât drumul arată ca unul obișnuit.

Autoritățile locale și dezvoltatorii tehnologiei susțin însă că noul asfalt poate avea și alte avantaje. Suprafața ar putea fi mai rezistentă la fisuri, ar putea produce mai puțin zgomot și ar putea oferi o comportare mai bună pe carosabil umed. Cu alte cuvinte, folosirea materialelor reciclate nu presupune automat un drum mai slab.

Următoarea țintă: drumuri aproape integral din materiale reciclate

În 2019, autoritățile locale au testat un asfalt în care o parte dintre materialele clasice a fost înlocuită cu sticlă mărunțită. Aproximativ 50 de tone de sticlă au fost folosite atunci pentru asfaltarea Stafford Street și, după rezultatele obținute, municipalitatea a continuat să folosească sticla reciclată în alte lucrări.