Google va investi 13 miliarde de euro în infrastructura de inteligență artificială și energia nucleară din Finlanda

Google va investi cel puțin 13 miliarde de euro în următorii doi ani în centre de date și energie nucleară în Finlanda, țară nordică cu climă rece, aceasta fiind cea mai mare investiție a sa în Europa, scrie Reuters.

Compania americană a anunțat miercuri că extinderea infrastructurii de inteligență artificială va implica dezvoltarea a trei noi centre de date în nordul țării, unde temperatura poate scădea cu mult sub minus 10 grade Celsius în timpul iernii.

Avantajul nordicilor

Acest acord marchează un pas important pentru Google în Europa, unde climatul mai rece și rețelele electrice stabile din țările nordice oferă o locație atractivă pentru centrele de date cu consum intensiv de energie și apă, care utilizează cantități uriașe de energie pentru a-și răci serverele. Aerul rece poate oferi o alternativă eficientă.

Alphabet, holdingul care deține Google, și-a majorat în acest an investițiile sale globale la o valoare cuprinsă între 195 și 205 miliarde de dolari, în încercarea de a răspunde cererii crescânde de putere de calcul pentru AI.

Energia nucleară, multă și curată

Acordul din Finlanda include, de asemenea, un contract de achiziție pe 22 de ani pentru până la 50% din producția de energie a uneia dintre cele două centrale nucleare ale țării, a declarat separat operatorul acesteia, Fortum, care ar contribui la asigurarea aprovizionării cu energie electrică.

„Noi numim acest lucru BYOP, adică «bring your own power» (adu-ți propria energie)”, a declarat reporterilor din Helsinki Ruth Porat, președinta și directoarea de investiții a Google. „Acesta este primul acord al Google în domeniul energiei nucleare în afara Statelor Unite”, a mai spus ea.

Energia nucleară, ca sursă de cantități mari de energie cu emisii reduse de carbon, este unul dintre punctele forte pe care Finlanda le oferă, în contextul în care companii precum Microsoft și ByteDance, proprietarul TikTok, ca și Google caută amplasamente pentru centre de date, încercând în același timp să mențină costurile energetice sub control și să îndeplinească obiectivele climatice.

Fortum și Google vor explora, de asemenea, dezvoltarea de noi surse de energie nucleară și regenerabilă în Finlanda, au anunțat companiile.

În anunțul său, Fortum a afirmat că acordul de achiziție pe termen lung oferă certitudine economică pentru prelungirea duratei de viață și modernizarea centralei electrice Loviisa până în 2050. Centrala este situată în apropierea centrului de date Google din Hamina.

Acțiunile Fortum au înregistrat un salt de 15,5%, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimii 4 ani și jumătate pe fondul acestei știri, fiind cea mai performantă acțiune din Europa.

7.000 de locuri de muncă

Investițiile vor include centre de date, îmbunătățiri ale rețelei electrice și proiecte de energie curată și baterii care susțin servicii precum Gemini, Search, Maps și YouTube, a declarat Google într-un comunicat.

Investiția, planificată pentru anii 2027 și 2028, va contribui cu aproximativ 3,6 miliarde de euro la produsul intern brut al Finlandei în faza de construcție și se estimează că va susține aproximativ 7.000 de locuri de muncă anual odată ce va deveni operațională, a precizat Google.

Prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo, a afirmat că acordul va da un impuls economiei prin stimularea inovării, cercetării și dezvoltării, minimizând îngrijorările potrivit cărora acesta ar consuma prea multă energie și ar determina creșterea prețurilor.