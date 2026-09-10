Andreea Berecleanu a publicat imagini de colecție cu fiul ei, alături de un mesaj emoționant de ziua de naștere a lui Petru. Vezi declarațiile făcute de știrista de la Prima TV.

Sărbătoare în familia Andreei Berecleanu. Fiul prezentatoarei de știri, Petru Zaharescu, își celebrează ziua de naștere, iar vedeta TV a marcat acest moment special printr-o serie de imagini de colecție din arhiva personală, însoțite de un mesaj emoționant.

Andreea Berecleanu, mesaj emoționant de ziua fiului său

În fotografiile publicate pe rețelele de socializare,se poate observa transformarea lui Petreu, de la primii ani din copilărie când purta breton, până în prezent, când a devenit un tânăr elegant. În imagini apare alături de mama sa, sora lui mai mare, Eva, dar și de alți membri ai familiei. Vedeta Tv își alintă fiul cu apelativul Dodo.

„E mai greu sa gasesc poze cu Petru singur, el e inconjurat mereu de familie, de prieteni, de dragoste si bucurie. E copilul solar, bun si frumos, plin de umor si spontan, pe care și-l dorește toată lumea în preajmă. Azi e ziua lui, face 21 de ani si sunt tare mândră și fericită de cum a crescut si cum a devenit bărbatul elegant și puternic de astăzi. La multi ani, Dodo!Te iubim!”, este declarația emoționantă făcută de Andreea Berecleanu.

Cum și-a ținut Andreea Berecleanu cei doi copii departe de adicții

Prezentatoarea TV a avut mereu o relaței deschisă cu Eva și Petru, astfel că încrederea a fost întotdeauna mai presus de orice.

„Copiii mei sunt deja mari, dar s-au născut după Revoluție, după anii 2000 când lucrurile în această zonă a adicțiilor s-au desfășurat cu repeziciune. Noi, părinții, am încercat să ne creștem cu atenție, grijă copiii, dar rapiditatea cu care s-au răspândit aceste adicții ne-a luat pe noi părinții prin surprindere. Și nu vorbim numai despre droguri, dar și despre alcool sau tutun, jocuri de noroc. Din păcate de multe ori chiar copiii mai buni, mai naivi și mai creduli, sunt prinși și ei în aceste capcane. De aceea, fiecare părinte în parte trebuie să se lupte, chiar dacă s-a confruntat sau nu cu această situație, pentru că e o chestiune de sănătate a unei societăți. În cazul copiilor mei, ei au văzut documentare, filme, au văzut colegi, prieteni, cunoștințe care au trecut prin tot felul de adicții care le-au distrus viața.

Ideea este că trebuie să fim atenți, trebuie să fim în permanență foarte conectați emoțional cu copiii noștri. Nu putem să-i controlăm sută la sută, poate nici n-ar fi bine să-i controlăm, dar trebuie să le cunoaștem anturajul care-i foarte important, și mă refer la anturajul larg.

Chiar dacă suntem extrem de ocupați, cum sunt toți părinții în ziua de azi, trebuie să fim foarte conectați și să-i înconjurăm cu dragoste și neapărat, în fiecare seară, să știm cum ajung acasă.