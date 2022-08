„Mă mențin datorită regimului și antrenamentelor pe care le am de la CarmenFit. De la ea am învățat să am un stil de viață sănătos. Așa este, în perioada asta chiar am slăbit. Filmările de la emisiunea „Se strigă darul!” mă solicită.

Se spune că la nunți mănânci mult și mai ales că nu te poți abține de la sarmale. La mine e un pic diferit, eu când muncesc, sunt concentrată pe treabă, nu pot mânca.

De obicei, mănânc foarte mult, așa este meniul de la CarmenFit, dar pot spune că la mine și gena își spune cuvântul. Nici mama, nici tata nu au fost grași. După o vârstă trebuie să îți ajuți gena cu ceva sport. Fac antrenamente lunea, miercurea și vinerea.

Faptul că am fost slabă în copilărie a fost suferința mea cea mai mare. În clasa a VII-a îmi luam pe sub blugi o pereche de colanți doar ca să par mai grasă.

Mama îmi spunea mereu: „Mai târziu o să îmi mulțumești că ești slabă”…Pe vremea aceea nu o înțelegeam, ba mai mult credeam că râde de mine și uite că am ajuns azi să îi dau dreptate”, a declarat Grațiela Duban pentru Ego.

Mai mult, Grațiela spune că la începutul relației cu soțul ei, acesta era mult mai gelos. „La începutul relației, Andrei era mai gelos, însă acum a mai trecut timpul și s-a mai relaxat și chiar uneori comentăm și ne amuzăm amândoi când un bărbat roșește în fața mea”, a mai povestit actrița.

