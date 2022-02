Cum l-a surprins Cristina Ciobănașu pe Vlad Gherman de ziua lui. Fosta iubită nu l-a uitat la ceas aniversar

Actrița a postat pe Instagram o imagine cu ea și Vlad Gherman. Alături, ea a scris și un mesaj pentru fostul ei iubit. „La mulți ani, Vlad Gherman! Să ți se îndeplinească toate dorințele! Scuzați fața, atât s-a putut”, a scris vedeta pe InstaStory

Se știe că cei doi s-au iubit câțiva ani, însă anul trecut, în 2021, au anunțat separarea. Chiar dacă s-au despărțit, ei au rămas prieteni, sunt și colegi în mai multe proiecte de televiziune.

Vlad Gherman, surprins de iubita Oana Moșneagu la miezul nopții

Iubita lui, alături de doi buni prieteni i-au făcut o surpriză lui Vlad Gherman de ziua lui. L-au serbat cu tort chiar la miezul nopții. „Așa am comutat pe frecvența 29: în boxeri, dansând cu Oana și surprins la 00:00 de prietenii mei care au dat buzna și au început să «trezească» tot blocul cântând »Mulți ani trăiască». M-am blocat, am înlemnit și am început să plâng de fericire. Nu doar că ei mi-au fost alături din prima secundă când am avut nevoie de afecțiune și de înțelegere, dar ei sunt cei alături de care am legat o prietenie strânsă, greu de rupt.

Vă iubesc enorm și nu, nu sunt niște vorbe scrise ca să zică lumea «aaww, ce drăguuuț!» – chiar asta simt. Simt iubire! Hai, să vă trăiesc!”, a scris Vlad Gherman pe contul de Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„M-a luat în brațe, m-a întrebat cum sunt”

Recent s-a aflat cum a reacționat Cristina Ciobănașu când a aflat că Vlad Gherman se iubește cu Oana Moșneagu. Chiar Vlad Gherman i-a spus Cristinei că se iubește cu Oana Moșneagu, colega lor din serialul „Adela”, difuzat pe PRO TV. Aceasta s-a bucurat că fostul iubit are o nouă relație. „Cum să reacționeze? Ea a fost prima căreia i-am spus despre relația dintre mine și Oana, mi s-a părut fair, fiind și contextul că lucram în același serial. S-a bucurat, adică chiar s-a bucurat, m-a luat în brațe și mi-a zis că se bucură pentru mine. M-a întrebat cum sunt, dacă sunt ok”, a spus Vlad Gherman la „CulTour”, conform spynews.ro.

„Eu i-am spus că nu aș vrea să intrăm în detalii, că nu vreau să-i povestesc despre relația cu Oana cum nici eu nu vreau să știu prea multe despre relația ei”, a mai spus Vlad Gherman.

GSP.RO EPIC FAIL! Anamaria Prodan chiar e regina Photoshopului! S-a „băgat” pe fals în poza de la transferul lui Stanciu în China

Playtech.ro BOMBĂ! Valeriu Gheorghiță, anunț ȘOC pentru milioane de români. Se întâmplă de azi

Observatornews.ro "Un animal. A omorât-o pe Cristina". Filmul crimei înfiorătoare din Botoşani: Ucigaşul şi-a premeditat fapta pas cu pas

HOROSCOP Horoscop 16 februarie 2022. Racii se pot simți luați pe sus de emoții intense, de situații pe care nu le pot controla

Știrileprotv.ro Fetiță răpită acum doi ani, găsită într-o cămăruță secretă sub scări. Amănuntul care le-a atras atenția polițiștilor

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE PINKO, COFFEE, TEA, ME?