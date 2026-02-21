Macacul Punch a devenit viral după ce ceilalți macaci l-au respins

„Punch a fost certat de mai multe ori de ceilalți și nu a învățat cum să socializeze cu ei”, a declarat grădina zoologică într-un comunicat pe platforma X.

Punch, puiul de macac, care locuiește de o lună în „Muntele Maimuței” din cadrul grădinii, încearcă să se integreze în grupul său, dar întâmpină dificultăți. Momentele în care este exclus sau respins sunt compensate de refugierea sa în brațele jucăriei preferate.

„De fiecare dată când are un conflict cu alte maimuțe, Punch se întoarce la obiectul său de confort — jucăria din pluș. Când se simte în siguranță, revine în grup”, au explicat îngrijitorii săi.

Stocuri epuizate în Japonia, SUA și Coreea de Nord

Imaginile cu Punch, în care acesta își îmbrățișează jucăria sau încearcă să se apropie de alte maimuțe, au devenit virale pe rețelele sociale, atrăgând simpatia și sprijinul a milioane de oameni din întreaga lume.

În unele videoclipuri, micuțul este chiar agresat de alte maimuțe, iar în altele, încearcă timid să se integreze în grup. Între timp, grădina zoologică se confruntă cu un val de vizitatori curioși, iar site-ul său afișează un mesaj în care se recomandă utilizarea transportului public pentru a evita aglomerația.

Popularitatea lui Punch a avut și efecte colaterale neașteptate. IKEA a confirmat pentru The Washington Post că vânzările jucăriei DJUNGELSKOG, urangutanul din pluș, au crescut considerabil în Japonia, Statele Unite și Coreea de Sud, unde produsul a fost epuizat.

„Ne asigurăm că jucăria va fi din nou disponibilă cât mai curând posibil”, a declarat Javier Quiñones, manager comercial al grupului Ingka.

„Această jucărie este una dintre cele mai populare produse ale noastre, iar povestea lui Punch i-a adus și mai multă iubire”, au mai menționat ei. Reclamele IKEA promovează acum jucăria drept „urangutanul de confort al lui Punch”.

Reclama Ikea care prezintă urangutanul de pluș drept „obiectul de confort” al macacului Punch. Foto: IKEA

Urangutanul de pluș poate fi găsit și în România

Deși urangutanul de pluș DJUNGELSKOG nu mai poate fi găsit în nici un magazin Ikea din SUA, Japoania sau Coreea de Sud, jucăria poate fi găsită în continuare în România.

Urangutanul de pluș poate fi găsit atât online cât și în în magazine. Această jucărie poate fi achiziționată cu doar 59,90 de lei. De asemenea, atât online cât și în magazinele IKEA din toată țara poate fi găsită și o variantă mini a urangutanului lui Punch, care poate fi achiziționată contra sumei de 9,90 de lei.

Îngrijirea animalelor orfane, readusă în centrul atenției de povestea lui Punch

Pentru experți, povestea lui Punch a readus în prim-plan un experiment celebru care a schimbat percepția despre îngrijirea primatelor și a oamenilor.

„Primul lucru care mi-a venit în minte a fost: am mai făcut acest experiment!”, a declarat Joan Silk, profesor de evoluție la Universitatea de Stat din Arizona, pentru The Washington Post.

În anii ’50 și ’60, psihologul american Harry Harlow a demonstrat că afecțiunea și confortul sunt la fel de importante ca hrana pentru puii de maimuță. Rezultatele cercetării sale au schimbat perspectivele în domeniul psihologiei dezvoltării, evidențiind rolul crucial al afecțiunii în creșterea sănătoasă a copiilor, mai ales a orfanilor.

Silk subliniază că, fără ajutorul mamei sale, Punch are un drum dificil de parcurs pentru a se adapta în grupul său social.

„Tăria legăturilor sociale determină cât de mult trăiesc primatele”, spune aceasta. „Motivul nu este foarte diferit de cel pentru care legăturile sociale sunt importante și pentru oameni — ne ajută să gestionăm stresul și incertitudinile vieții”.

Deși mulți utilizatori ai rețelelor sociale și-au exprimat dorința de a adopta micul macac pentru a-l scuti de singurătate, experții avertizează că aceasta nu este soluția.

„Știu că impulsul uman este să intervenim”, a declarat Silk, adăugând că Punch trebuie să învețe să trăiască precum o maimuță.

Grădina zoologică a transmis un mesaj emoționant: „Deși Punch este certat, el arată reziliență și forță mentală. Ne dorim să îi susțineți eforturile, în loc să vă fie milă de el”.



