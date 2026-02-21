Prima ocazie importantă a meciului a venit în minutul 8, când șutul lui Onea a fost respins de portarul Epassy. În minutul 15, Soro a înscris din pasa lui Musi, dar golul a fost anulat de VAR pentru un fault comis în faza de recuperare a balonului. Scorul a fost deschis de Borza în minutul 30, iar Daniel Paraschiv a dublat avantajul giuleștenilor în minutul 33, cu o lovitură de cap bine plasată.

Imediat după pauză, arbitrul Rareș Vidican a intervenit după ce portarul Aioani a fost lovit de un bulgăre de zăpadă aruncat din tribună. Cei doi căpitani au fost trimiși atunci să calmeze suporterii. Partea a doua a oferit un fotbal mai slab, cu o Dinamo care nu a părut să se ridice la nivelul meciului și o echipă a Rapidului care s-a mulțumit cu avantajul celor două goluri. În prelungiri, Opruț a redus din diferență pentru Dinamo (90+6), însă a fost prea târziu, iar Rapid a păstrat victoria și toate cele 3 puncte.

Cu acest rezultat, echipa lui Costel Gâlcă o egalează pe Dinamo în clasament, cu 52 de puncte, la un punct de liderul Universitatea Craiova. Dinamo rămâne însă pe locul 2, grație golaverajului cu un gol mai bun decât cel al trupei giuleștene.

Caseta tehnică

Rapid: Aioani – Onea , Paşcanu, Bolgado, Borza – Grameni, Vulturar, Moruţan (Hromada 86) – A. Dobre (Kramer 87), Daniel Paraschiv (Koljic 72), Petrila (Talisson 81). ANTRENOR: Constantin Gâlcă

Dinamo: Epassy – Sivis (Ikoko 63), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Cîrjan, Mărginean (Karamoko 46), Gnahore – Armstrong (Al. Pop 63), Alberto Soro (Cr. Mihai 87), Al. Musi (Mazilu 81). ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: A. Dobre 46, Vulturar 63, Koljic 74 / K, Boateng 45+3

Arbitru: Rareş Vidican

Asistenţi: George Florin Neacşu şi Alexandru Cerei

Arbitru VAR: Sebastian Colţescu

Asistent VAR: Sebastian Gheorghe

