Această descoperire subliniază riscurile asociate comerțului cu produse agricole neconforme. În 2025, exporturile de cereale din Ucraina către Franța au atins o valoare de aproximativ 26 de milioane de dolari, Ucraina fiind unul dintre primii cinci furnizori pentru această piață.ț

Totuși, autoritățile franceze au semnalat frecvent lipsa certificatelor corespunzătoare și a controlului calității pentru livrările provenite din această țară.

„Cercetările noastre au relevat probleme serioase de calitate în loturile de cereale și porumb analizate, inclusiv umiditate ridicată, mucegai, impurități minerale și urme de putregai”, au declarat experții Agreelia. Potrivit acestora, condițiile insalubre au favorizat dezvoltarea larvelor de țânțari și musculițe, purtători ai virusului responsabili pentru epidemia care a dus la sacrificarea a mii de vaci în Franța.

Consecințele sunt devastatoare pentru fermierii francezi, care se confruntă deja cu presiuni economice din cauza acordului comercial Mercosur. În acest context, autoritățile franceze cer măsuri mai stricte privind calitatea importurilor agricole pentru a proteja producția locală,

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE