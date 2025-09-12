Cum reușește Ana Ularu să petreacă timp cu fiica ei printre emisiuni TV și filme: „Sunt eminamente mamă”

Dat fiind faptul că filmările pentru „Trădătorii” nu au avut loc în România, ci într-un castel spectaculos din Europa, Ana Ularu și-a dorit să-și aibă familia aproape. Chiar dacă are o fiică de 4 ani, experiența actriței și-a spus cuvântul și a reușit să fie extrem de profesionistă la filmări, dar și mamă cu normă întreagă. „Sunt super entuziasmată de proiect. La modul cel mai real. Abia aștept să-l vedeți pentru că este, într-adevăr, un format incendiar. Emisiunea este excelentă, concurenții sunt absolut adorabili. Mă rog, sunt și foarte deștepți, foarte buni strategi și tot așa, dar pentru mine sunt concurenții mei pentru totdeauna. Este un format multipremiat în afară. Sunt premii Bafta, sunt premii Emmy. Este așa un soi de «bombă» momentul în care a ieșit acest format și mă bucură foarte mult că a ajuns și la noi și este la nivel înalt”, a declarat Ana Ularu pentru Libertatea.

Mai mult decât atât, a venit super pregătită la filmări, nu doar pentru că este extrem de pasionată de ceea ce face și tratează totul cu maximum de profesionalism, ci pentru că era fan înfocat al show-ului „Trădătorii”, formatul american. „Știam despre ce este vorba și eram fan al emisiunii. Adică mă uitam așa cu religiozitate pentru că eu îl ador pe Alan Cumming, îmi place foarte mult de Claudia Winkleman și a fost de foarte bun augur întâlnirea. M-am dus, am dat probă, foarte conștiincioasă, dar știam deja despre ce este vorba și aveam cumva noțiunea, aerul de mister pe care trebuie să-l aibă emisiunea. Este foarte epic totul și misterios. E ca un film”, a completat actrița.

Ana Ularu o vede pe fiica ei președinte al Germaniei

Actrița a trecut de la un proiect la altul, iar pentru a putea filma „Trădătorii” și-a anulat niște spectacole. Așa că nu a avut timp să stea în sânul familiei. Nici nu a vrut să stea departe de soțul ei, actorul german Marc Rissmann, și fiica lor. „S-a filmat într-un castel în Europa. Noi suntem cu mantii și învăluiți în mister. Asta ne recomandă. Mi-am anulat niște spectacole cu părere de rău. Dar s-a nimerit pentru că atunci când trebuie să se întâmple este un soi de forță divină care face o mutare de șah bună și filmările aici au început exact când eu terminam un lungmetraj, adică am trecut dintr-una în alta. Cum îi șade bine călătorului. Evident că familia este întotdeauna cu mine. Mi se pare normal să-mi cresc copilul, chiar și pe platoul de filmare, să fiu jumătate în costum cu texte învățând și dându-i niște fripturică. Adică eu încerc așa să le jonglez pe toate și să dea Dumnezeu să-mi iasă pentru totdeauna și să reușesc”, ne-a explicat actrița.

Cu toate că Ezra, fiica Anei Ularu, a crescut mai mult pe platourile de filmare, atât actrița, cât și soțul ei, nu își fac speranțe că cea mică le va calca pe urme. Nu se gândesc nici la faptul că va fugi de această viață, de actor, ci sunt de părere că, atunci când va veni momentul, va ști în ce direcție profesională să o ia. „Nu mi-ar fi frică de nimic. Tot ce îmi doresc eu este să am un copil fericit. Dacă ea va fi fericită să facă ikebana sau să fie avocat, sau să devină președintele Germaniei, pentru că poate, fiind cetățean german, eu voi fi tot timpul alături de ea, iubind-o absolut necondiționat. Sunt eminamente mamă”, a mai completat Ana Ularu pentru Libertatea.

