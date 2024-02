Dragostea dintre Romanița și Iulian este la fel de puternică. „Nu e vorba că o menții vie, dacă pasiunea a existat la început ea se dezvoltă și se transformă într-un lucru mult mai frumos.

După părerea mea și maturitatea își spune cuvântul și lucrurile pe care le construiești împreună, și tabieturile fiecăruia, care se transformă la un moment dat în obiceiuri comune, lucrurile astea sunt extraordinare.

Dacă faci o recapitulare, în principiu nu îți vine să crezi, dar realitatea este frumoasă”, a mărturisit Romanița Iovan pentru Ciao.ro.

Romanița Iovan are o relație foarte bună cu fiul ei, Albert

Albert este fiul Romaniței Iovan și al regretatului pilot Adrian Iovan, care și-a găsit sfârșitul în urma tragicului accident aviatic din Munții Apuseni. Albert este pasionat de adrenalină, iar mama sa a fost de acord cu acest lucru, ba chiar l-a susținut de fiecare dată. Albert este pilot de raliu și are visuri mărețe în ceea ce privește acest sport.

„Mi se pare că adrenalina este o chestie normală pentru el și l-am încurajat întotdeauna, adică eu sunt cea care am mișcat motoarele, în sensul că l-am încurajat și am investit în subiectul ăsta. Nu mi-e frică, dar, mai mult decât atât, am pus umărul la fiecare cursă de-a lui”, a mai spus creatoarea de modă pentru sursa menționată anterior.

Pe 20 ianuarie 2014, Adrian Iovan își pierdea viața într-un cumplit accident aviatic, care a avut loc în Munții Apuseni.

Pe 20 ianuarie 2014, un avion de mici dimensiuni care avea la bord un echipaj medical s-a prăbuşit într-o zonă împădurită din Apuseni, la limita dintre judeţele Alba şi Cluj, la o altitudine de peste 1.400 de metri.

Echipa medicală mergea de la Bucureşti la Oradea, unde urma să preleveze ficatul de la un donator de peste 60 de ani, care suferise un accident vascular cerebral. În urma tragediei, pilotul și studenta la Medicină Aura Ion și-au pierdut viața.

