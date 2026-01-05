Antonia se bucură din plin de o vacanță în familie, iar imaginile publicate recent pe rețelele de socializare au atras imediat atenția fanilor. Artista s-a fotografiat alături de fiica ei, Maya, într-un cadru relaxat, de vacanță, iar legătura specială dintre mamă și fiică este mai evidentă ca niciodată.

După o perioadă delicată, marcată de probleme de sănătate apărute în urma unei intervenții estetice la nivelul posteriorului, Antonia pare că și-a regăsit echilibrul și zâmbetul. Timpul petrecut alături de cei dragi este, fără îndoială, cea mai bună formă de recuperare pentru artistă.

Maya, în vârstă de 15 ani, locuiește în Italia alături de tatăl ei, însă de fiecare dată când se revede cu mama sa, cele două profită de fiecare clipă împreună. În imaginile postate, Antonia și fiica ei apar extrem de apropiate, purtând ținute asortate și chiar același sutien de la costumul de baie, un detaliu care nu a trecut neobservat de fani. Complimentele au curs rapid, mulți remarcând cât de mult a crescut Maya și cât de mult seamănă cu celebra ei mamă.

Adolescenta atrage deja atenția prin naturalețe și frumusețe, iar Antonia nu își ascunde mândria atunci când vine vorba despre fiica ei.

Maya are o relație specială cu frații mai mici

Vacanța este cu atât mai specială cu cât întreaga familie este prezentă. Dominic și Akim, copiii Antoniei cu Alex Velea, au o relație foarte apropiată cu sora lor mai mare. Reîntâlnirile lor sunt mereu pline de entuziasm, iar armonia dintre frați este vizibilă de fiecare dată când apar împreună.

Pentru Antonia, aceste momente par să fie o adevărată sursă de energie și liniște, iar imaginile din vacanță confirmă că familia rămâne centrul universului ei, indiferent de provocările prin care trece.

