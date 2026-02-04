„Mama tuturor acordurilor”

Supranumit „mama tuturor acordurilor”, acordul va aduce împreună o piață de aproape două miliarde de oameni, dintre care 1,45 de miliarde în India și 450 de milioane în UE.

Principalele puncte ale acestuia sunt:

reducerea taxelor vamale pe piața auto a Indiei, de la 110% la 10%, treptat. Inițial, tarifele vor scădea la 40%, urmând să existe o cotă de 250.000 de mașini importate și doar pentru cele de peste 15.000 de euro, pentru a proteja producătorii indieni Tata, Mahindra și Maruti Suzuki

pentru piese auto tarifele vor fi eliminate complet în 5-10 ani

tarifele de 44% la mașini-unelte, 22% la produse chimice și 11% la farmaceutice vor fi eliminate

eliminarea tarifelor de 36% pentru exporturile agroalimentare din UE. La vinuri tarifele vor scădea de la 150% la 75% la intrarea acordului, apoi coborârea la 20%. La uleiul de măsline scăderea va fi de la 45% la 0% în cinci ani

sectoarele agricole sensibile din UE, respectiv carnea de vită, de pui, orezul și zahărul, vor fi protejate și excluse de la liberalizare

acordul va da acces companiilor europene la piața indiană a serviciilor, în sectoare-cheie precum cel financiar sau transportul maritim

protecție ridicată pentru drepturile de proprietate intelectuală

posibilitatea de a importa substanțe pentru producerea de medicamente, India fiind cel mai mare producător din lume

Avantaje pentru India

India va putea exporta în UE mai multe textile și bijuterii

sectorul lactatelor nu va beneficia de o liberalizare completă pentru a proteja fermierii indieni

UE și India vor semna un parteneriat de mobilitate astfel încât indienii să poată studia și lucra în Europa.

Alternativă la măsurile lui Trump

Comerţul dintre India şi UE s-a ridicat la 180 de miliarde de euro, iar estimările Comisiei Europene spun că exporturile europene se vor dubla până în 2032.

Acordul a venit la câteva zile după ce UE a semnat un pact cu statele Mercosur, din America de Sud. Acesta a fost puternic contestat de fermieri și trimis la Curtea Europeană de Justiție.

UE a mai semnat anul trecut acorduri cu Indonezia, Mexic şi Elveţia.

În acelaşi timp, India a finalizat acorduri cu Marea Britanie, Noua Zeelandă şi Oman.

Președintele american Donalt Trump a anunțat și el un acord cu India, reducând tarifele vamale pentru produse indiene de la 50% la 18%, în schimbul obligației statului asiatic de a nu mai importa petrol din Rusia și de a-și deschide piața.

Concomitent, India va importa bunuri americane în valoare de 500 de miliarde de dolari într-o perioadă de cinci ani, conform Reuters.

Sectorul serviciilor IT din România, în cumpănă

România are însă câteva sectoare care sunt vizate de noul acord, precum domeniul textilelor sau cel al serviciilor IT, fiind unul dintre liderii europeni în aceste domenii.

Oficialii din sectorul serviciilor IT spun că Europa are avantaj domeniul productivității, însă s-au plâns pentru Libertatea de alte probleme, interne.

„Pe baza datelor oficiale publicate la ora la care scriu aceste rânduri de către EU, acordul nu va schimba nivelul sau regimul de taxare al serviciilor din domeniul IT. Dar India a fost și va rămâne o alternativă foarte competitivă din punct de vedere al costului la servicii de acest gen oferite din UE”, spune Cătălin Iorgulescu, vicepreședinte al Asociației Business Service Leaders (ABSL).

Presiune pe costuri

Conform studiilor ABSL, Europa are un avantaj deloc neglijabil în domeniul productivității muncii și, ca urmare, „o comparație directă a costului pe oră sau per capita nu este relevantă”, susține acesta.

„În concluzie, pe baza datelor actuale, nu văd un cataclism prefigurându-se la orizont după ratificarea acordului”, spune oficialul.

„Însă presiunea pe costuri continuă să joace un rol important în alegerea locului de unde aceste servicii sunt livrate, iar România este în acest moment într-un punct de inflexiune, cu sau fără acord”. Cătălin Iorgulescu, vicepreședinte ABSL

Acesta spune și de unde vin presiunile cu costurile.

„Contextul economic global a determinat o reducere a bugetelor, inclusiv pentru clienții industriei serviciilor pentru afaceri, care caută soluții și destinații mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Costurile crescute cu forța de muncă, precum și majorarea taxelor fac ca România și Europa de Est să devină din ce în ce mai puțin atractive din această perspectivă”, arată vicepreședintele.

„Deși numeroși investitori se orientează spre Asia, în special către India sau Filipine, pe fondul contextului geopolitic global, România continuă să fie una dintre destinațiile preferate, datorită productivității ridicate, competențelor tehnice combinate cu cele lingvistice, certificărilor profesionale, precum și apartenenței la structurile euroatlantice”, mai arată acesta.

Importăm carburanți indo-rusești

India este al 40-lea partener al României în privința exporturilor și al 24-lea în ceea ce privește importurile, scrie Europa Liberă, care citează datele Institutului Național de Statistică.

În ultimii zece ani, deficitul comercial al României în raport cu India s-a tot adâncit, de la 34 de milioane de euro în 2016 la 566 de milioane de euro în septembrie 2025 – de când datează cele mai recente date.

Deficitul vine în principal din importurile de carburanți din India. Pe scurt, este vorba de carburanți rafinați din petrol rusesc, care mai departe ajung în țara noastră.

Libertatea a publicat în ultimii ani mai multe anchete care arătau drumul acestor carburanți.

India s-a angajat însă, zilele trecute, să stopeze importul de petrol rusesc în cadrul unui acord comercial cu SUA.

