„Mama tuturor acordurilor”

Supranumit „mama tuturor acordurilor”, acordul va aduce împreună o piață de aproape două miliarde de oameni, dintre care 1,45 de miliarde în India și 450 de milioane în UE.

Principalele puncte ale acestuia sunt:

  • reducerea taxelor vamale pe piața auto a Indiei, de la 110% la 10%, treptat. Inițial, tarifele vor scădea la 40%, urmând să existe o cotă de 250.000 de mașini importate și doar pentru cele de peste 15.000 de euro, pentru a proteja producătorii indieni Tata, Mahindra și Maruti Suzuki
  • pentru piese auto tarifele vor fi eliminate complet în 5-10 ani
  • tarifele de 44% la mașini-unelte, 22% la produse chimice și 11% la farmaceutice vor fi eliminate
  • eliminarea tarifelor de 36% pentru exporturile agroalimentare din UE. La vinuri tarifele vor scădea de la 150% la 75% la intrarea acordului, apoi coborârea la 20%. La uleiul de măsline scăderea va fi de la 45% la 0% în cinci ani
  • sectoarele agricole sensibile din UE, respectiv carnea de vită, de pui, orezul și zahărul, vor fi protejate și excluse de la liberalizare
  • acordul va da acces companiilor europene la piața indiană a serviciilor, în sectoare-cheie precum cel financiar sau transportul maritim
  • protecție ridicată pentru drepturile de proprietate intelectuală
  • posibilitatea de a importa substanțe pentru producerea de medicamente, India fiind cel mai mare producător din lume

Avantaje pentru India

  • India va putea exporta în UE mai multe textile și bijuterii
  • sectorul lactatelor nu va beneficia de o liberalizare completă pentru a proteja fermierii indieni
  • UE și India vor semna un parteneriat de mobilitate astfel încât indienii să poată studia și lucra în Europa.

Alternativă la măsurile lui Trump

Comerţul dintre India şi UE s-a ridicat la 180 de miliarde de euro, iar estimările Comisiei Europene spun că exporturile europene se vor dubla până în 2032.

Acordul a venit la câteva zile după ce UE a semnat un pact cu statele Mercosur, din America de Sud. Acesta a fost puternic contestat de fermieri și trimis la Curtea Europeană de Justiție.

UE a mai semnat anul trecut acorduri cu Indonezia, Mexic şi Elveţia.

În acelaşi timp, India a finalizat acorduri cu Marea Britanie, Noua Zeelandă şi Oman.

Președintele american Donalt Trump a anunțat și el un acord cu India, reducând tarifele vamale pentru produse indiene de la 50% la 18%, în schimbul obligației statului asiatic de a nu mai importa petrol din Rusia și de a-și deschide piața.

Concomitent, India va importa bunuri americane în valoare de 500 de miliarde de dolari într-o perioadă de cinci ani, conform Reuters.

Sectorul serviciilor IT din România, în cumpănă

România are însă câteva sectoare care sunt vizate de noul acord, precum domeniul textilelor sau cel al serviciilor IT, fiind unul dintre liderii europeni în aceste domenii.

Oficialii din sectorul serviciilor IT spun că Europa are avantaj domeniul productivității, însă s-au plâns pentru Libertatea de alte probleme, interne.

„Pe baza datelor oficiale publicate la ora la care scriu aceste rânduri de către EU, acordul nu va schimba nivelul sau regimul de taxare al serviciilor din domeniul IT. Dar India a fost și va rămâne o alternativă foarte competitivă din punct de vedere al costului la servicii de acest gen oferite din UE”, spune Cătălin Iorgulescu, vicepreședinte al Asociației Business Service Leaders (ABSL).

Presiune pe costuri

Conform studiilor ABSL, Europa are un avantaj deloc neglijabil în domeniul productivității muncii și, ca urmare, „o comparație directă a costului pe oră sau per capita nu este relevantă”, susține acesta.

„În concluzie, pe baza datelor actuale, nu văd un cataclism prefigurându-se la orizont după ratificarea acordului”, spune oficialul.

„Însă presiunea pe costuri continuă să joace un rol important în alegerea locului de unde aceste servicii sunt livrate, iar România este în acest moment într-un punct de inflexiune, cu sau fără acord”.

Cătălin Iorgulescu, vicepreședinte ABSL

Acesta spune și de unde vin presiunile cu costurile.

„Contextul economic global a determinat o reducere a bugetelor, inclusiv pentru clienții industriei serviciilor pentru afaceri, care caută soluții și destinații mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Costurile crescute cu forța de muncă, precum și majorarea taxelor fac ca România și Europa de Est să devină din ce în ce mai puțin atractive din această perspectivă”, arată vicepreședintele.

Deși numeroși investitori se orientează spre Asia, în special către India sau Filipine, pe fondul contextului geopolitic global, România continuă să fie una dintre destinațiile preferate, datorită productivității ridicate, competențelor tehnice combinate cu cele lingvistice, certificărilor profesionale, precum și apartenenței la structurile euroatlantice”, mai arată acesta.

Importăm carburanți indo-rusești

India este al 40-lea partener al României în privința exporturilor și al 24-lea în ceea ce privește importurile, scrie Europa Liberă, care citează datele Institutului Național de Statistică.

În ultimii zece ani, deficitul comercial al României în raport cu India s-a tot adâncit, de la 34 de milioane de euro în 2016 la 566 de milioane de euro în septembrie 2025 – de când datează cele mai recente date.

Deficitul vine în principal din importurile de carburanți din India. Pe scurt, este vorba de carburanți rafinați din petrol rusesc, care mai departe ajung în țara noastră.

Libertatea a publicat în ultimii ani mai multe anchete care arătau drumul acestor carburanți.

India s-a angajat însă, zilele trecute, să stopeze importul de petrol rusesc în cadrul unui acord comercial cu SUA.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Prețurile au înghețat în imobiliare la începutul lui 2026. Apartamentele din Cluj rămân cele mai scumpe, Iași este cel mai ieftin oraș mare
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
„Aveți puțin bun simț!” Ilie Bolojan a răbufnit după ce lumea a început să vorbească despre ceasul lui. Cât costă, de fapt, ceasul premierului și ce s-a mai aflat acum despre accesoriul care a stârnit dezbateri aprinse. "E ieftin!"
Unica.ro
„Aveți puțin bun simț!” Ilie Bolojan a răbufnit după ce lumea a început să vorbească despre ceasul lui. Cât costă, de fapt, ceasul premierului și ce s-a mai aflat acum despre accesoriul care a stârnit dezbateri aprinse. "E ieftin!"
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Avantaje.ro
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Spațiu ultracentral în Timișoara, închiriat nelegal unui ONG care i-a împrumutat o masă lui Dominic Fritz în campania electorală. Pasul în spate făcut de chiriaș
Știri România 17:30
Spațiu ultracentral în Timișoara, închiriat nelegal unui ONG care i-a împrumutat o masă lui Dominic Fritz în campania electorală. Pasul în spate făcut de chiriaș
Un livrator nigerian, tâlhărit cu cuțitul în Sectorul 6 București, de trei tineri mascați, chiar de ziua unuia dintre hoți
Știri România 17:29
Un livrator nigerian, tâlhărit cu cuțitul în Sectorul 6 București, de trei tineri mascați, chiar de ziua unuia dintre hoți
Parteneri
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Adevarul.ro
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Câte kilograme a slăbit Florin Prunea la Desafio. Emisiunea de la Pro TV l-a afectat puternic: ”Somalezule, ce faci, mă?”
Fanatik.ro
Câte kilograme a slăbit Florin Prunea la Desafio. Emisiunea de la Pro TV l-a afectat puternic: ”Somalezule, ce faci, mă?”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Elle.ro
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Laura Cosoi și soțul ei au plecat la munte fără fetițele lor. Ce i-a spus una dintre ele vedetei, atunci când s-au despărțit. „Sunt importante aceste momente”
Stiri Mondene 17:30
Laura Cosoi și soțul ei au plecat la munte fără fetițele lor. Ce i-a spus una dintre ele vedetei, atunci când s-au despărțit. „Sunt importante aceste momente”
Gândurile lui Radu Vâlcan despre cei trei băieți ai săi. Mărturisirea care te va emoționa până la lacrimi: „Îmbătrânim și, de fapt, noi ajungem copiii lor”
Stiri Mondene 16:30
Gândurile lui Radu Vâlcan despre cei trei băieți ai săi. Mărturisirea care te va emoționa până la lacrimi: „Îmbătrânim și, de fapt, noi ajungem copiii lor”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Cătălin Botezatu, contrazis de experţi după ce a fost jefuit în Londra. Ceasul nu ar valora 2 milioane de lire
ObservatorNews.ro
Cătălin Botezatu, contrazis de experţi după ce a fost jefuit în Londra. Ceasul nu ar valora 2 milioane de lire
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Parteneri
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
GSP.ro
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Mediafax.ro
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Redactia.ro
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Alertă sanitară! Un nou virus mortal face ravagii în mai multe țări. Ce este Nipah și cum se transmite
KanalD.ro
Alertă sanitară! Un nou virus mortal face ravagii în mai multe țări. Ce este Nipah și cum se transmite

Politic

Nicuşor Dan: România nu este subiectul raportului Congresului SUA. Anularea alegerilor, act intern legal. Raportul îl contrazice pe președinte
Politică 16:54
Nicuşor Dan: România nu este subiectul raportului Congresului SUA. Anularea alegerilor, act intern legal. Raportul îl contrazice pe președinte
Val de moțiuni împotriva guvernului Bolojan: care sunt ministerele vizate
Politică 14:12
Val de moțiuni împotriva guvernului Bolojan: care sunt ministerele vizate
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Scandal total pe axa Premier League – Casa Albă. Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, atac frontal la adresa lui Donald Trump
Fanatik.ro
Scandal total pe axa Premier League – Casa Albă. Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, atac frontal la adresa lui Donald Trump
Momentul în care o groapă adâncă de 15 metri înghite o benzinărie (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o groapă adâncă de 15 metri înghite o benzinărie (Video)