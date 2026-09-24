Cum s-a îmbrăcat Adelina Pestrițu la a doua ceremonie a focului, la „Burlacii: Foc în Paradis” . A atras toate privirile

La Burlacii: Foc în Paradis, dinamica din competiție se schimbă în această seară. După ce prima ceremonie a trandafirilor a adus prima eliminare din rândul fetelor, de această dată rolurile se inversează, iar băieții sunt cei care ajung în fața unei decizii importante. Totul, în ediția din această seară, când Adelina Pestrițu are o apariție de senzație, într-o rochie verde spectaculoasă.

Fetele vor avea puterea de a alege concurenții cărora le oferă trandafirul, iar băiatul care nu va primi unul va fi nevoit să părăsească competiția. Ediția poate fi urmărită deja pe VOYO, iar în această seară, de la ora 23:00, telespectatorii o pot vedea la Acasă.

Până la ceremonia trandafirilor, însă, tensiunea crește, iar faptul că balanța puterii s-a schimbat este resimțit rapid de concurenți. Fetele simt că, de această dată, decizia le aparține, iar băieții încep să conștientizeze că locul lor în competiție depinde de alegerile pe care acestea le vor face.

În discuțiile dintre ei, burlacii analizează noua situație și încearcă să își dea seama cine are cele mai mari șanse să primească un trandafir.

Apar întrebări, presupuneri și strategii, iar fiecare încearcă să înțeleagă cât de puternică este, în acest moment, conexiunea pe care a construit-o cu fetele.

„Tu nu vezi că fiecare dintre ele și-a găsit câte un subiect astăzi ca să fie supărate?!”, observă Călin Șerban. „Poate au simțit că urmează ceremonia și au zis că își permit să le ia mai tare, că nu pot să comenteze, când știu că au puterea în mână”, adaugă convins Bogdan Mocanu.

Pentru unii dintre concurenți, apropierea de anumite fete pare să fie un avantaj. Pentru alții, însă, incertitudinea este tot mai mare, iar înainte de momentul decisiv încep să se contureze strategii și posibile alianțe. Intrarea lui Beny, noul concurent care s-a alăturat competiției în această săptămână, complică și mai mult lucrurile. Apariția sa schimbă echilibrul deja fragil dintre concurenți și aduce o nouă variabilă într-o competiție în care atracția, apropierea și alegerile personale pot face diferența de la un episod la altul.

Dacă prima ceremonie a trandafirilor a arătat cât de repede se poate schimba parcursul unei concurente, cea de-a doua pune băieții în fața aceleiași incertitudini. De această dată, ei sunt cei care așteaptă verdictul, în timp ce fetele decid cine merge mai departe.