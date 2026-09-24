Un întreg complex etnografic se vinde, cu tot cu lac, cu 180.000 de euro, în Serbia

Cu prețul unui apartament mediu în Belgrad, care se ridică astăzi la aproximativ 180.000 de euro, este posibil să achiziționați un întreg complex etnografic cu lac propriu în Serbia, potrivit Blic, parte a grupului Ringier, care citează Euronews Serbia. Totuși, în cealaltă extremă a pieței, proprietăți turistice dotate cu restaurante, piscine și apartamente pot ajunge să coste chiar și un milion de euro.

Sate turistice, în locul apartamentelor

Un exemplu relevant este un complex etnografic situat în apropiere de Aleksandrovac, cu propriul lac, scos la vânzare pentru 180.000 de euro. Aceasta este suma minimă necesară pentru achiziționarea unui apartament de 50 metri pătrați în capitala Serbiei. Dar prețurile pe piața imobiliară rurală sunt extrem de variate: în zona orașului Šabac, un alt complex etnografic este pe piață pentru 700.000 de euro, iar un imobil din Turia, cu două restaurante, apartamente și piscină, costă 750.000 de euro. În stațiunea Zlatibor, un han cu șase unități de cazare ajunge la aproape 950.000 de euro.

Prețuri de la 20.000 la sute de mii de euro

Varianta mai accesibilă o reprezintă casele rurale din regiunea Voivodina, unde o locuință destinată demolării sau renovării totale poate fi achiziționată cu sume începând de la 20.000 de euro. Totuși, gospodăriile bine întreținute, gata să primească turiști, sunt evaluate la prețuri între 120.000 și 250.000 de euro. Dacă proprietatea dispune și de o piscină, prețul poate depăși 300.000 de euro. „În Serbia sunt înregistrate aproximativ 1.600 de gospodării turistice rurale, o cifră încă redusă comparativ cu alte țări europene similare”, spun experții imobiliari.

Afaceri la pachet cu proprietăți

În cazul complexelor dezvoltate, care includ restaurante, apartamente și clienți existenți, achiziționarea nu se rezumă doar la clădiri și terenuri. „Cumpărătorii preiau o afacere deja funcțională, ceea ce implică o investiție semnificativă de timp și resurse”, explică agenții imobiliari.

Managementul unei astfel de proprietăți cere implicare constantă, 365 de zile pe an, o realitate care îi determină pe unii proprietari să renunțe la aceste afaceri. „Mulți dintre cei care vând sunt fie moștenitori, fie persoane care au intrat în turism din pasiune, dar ulterior au realizat că întreținerea unei astfel de afaceri este mult mai solicitantă decât părea inițial”, mai spune un agent imobiliar.

Cine sunt cumpărătorii?

Pe de altă parte, un nou val de cumpărători începe să se contureze. Potrivit Blic, printre cei interesați de achiziția acestor proprietăți se numără membrii diasporei, originari din Serbia, stabiliți în țări precum Austria, Germania, Elveția, dar și din locații mai îndepărtate, cum sunt Canada sau Australia. În plus, cupluri de 35-50 de ani din mediul urban caută o a doua casă care să le permită să genereze venituri suplimentare din turism.

Un alt fenomen interesant este migrarea investitorilor mici, care își mută capitalul din apartamentele urbane supuse unei concurențe acerbe pe piața de închirieri pe termen scurt, către investiții în turismul rural, considerat mai profitabil și mai puțin competitiv. Printre aceștia se numără și proprietarii de restaurante care doresc fie să își extindă afacerea, fie să aducă un suflu nou, mutându-se în mediul rural.

Discrepanțe între cerere și ofertă

Cu toate acestea, piața imobiliară rurală din Serbia este caracterizată de un dezechilibru între cerere și ofertă. Cele mai multe proprietăți disponibile se află în zone mai puțin populate, precum Zrenjanin, Kikinda, Alibunar, Bela Crkva și Plandište, sau în regiuni precum Mačva și sud-estul țării. În schimb, cererea este concentrată în zone mai atractive din punct de vedere turistic, cum ar fi Fruška Gora.

„Cumpărătorii trebuie să fie pregătiți pentru un angajament pe termen lung și pentru provocările pe care le implică administrarea unei astfel de afaceri”, concluzionează specialiștii.