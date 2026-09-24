Drona detectată joi dimineață, 24 septembrie 2026, lângă granița cu Ucraina, a zburat circa patru minute în spațiul aerian al României, apoi s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN). Iată primele imagini cu drona prăbușită, publicate de NewsBucovina.

Nu au fost victime și nu s-au înregistrat pagube materiale

Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbușirii.

La ora 07.21, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de pe Baza 95 Aeriană Bacău, pentru monitorizarea situației în zonă.

Radu Miruță: „A zburat timp de 4 minute în spațiul aerian românesc”

Radu Miruță a oferit mai multe declarații la Digi24.

„A zburat timp de 4 minute în spațiul aerian românesc, venind din Ucraina, nu a mai zburat prin Moldova. S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscuri pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de ce am văzut până acum. A fost o noapte intensă din perspectiva misiunilor armatei române, au fost ridicate de la miezul nopții 8 avioane de vânătoare, ceea ce nu este un lucru uzual”.

Întrebat de ce nu a fost doborâtă, acesta a spus: „Condițiile pentru a se doborî o dronă trebuie să se îndeplinească concomitent. Drona nu a zburat ore întregi în România, ci 4 minute. Nu este un joc pe calculator unde doar apeși cu mouse-ul. Sunt situații în care nu luăm decizia pentru că există riscuri pentru populație”.

De asemenea, atunci când a fost întrebat dacă avea încărcătură explozivă, acesta a spus: