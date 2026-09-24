Cazare gratuită în Santorini, la câteva minute distanță de Oia, pentru 4 ore de muncă pe zi. Cine poate aplica

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O ofertă de voluntariat publicată pe platforma Worldpackers promite cazare gratuită în Santorini în schimbul a 24 de ore de muncă pe săptămână. Conform letribunaldunet.fr, programul este destinat persoanelor care vor să locuiască pe insula grecească și să exploreze destinația în timpul liber.
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Santorini, faimoasa insulă elenă cu locuințele sale albe construite pe stânci și apusurile spectaculoase de soare deasupra Mării Egee, este una dintre cele mai scumpe destinații turistice din Grecia. O ofertă de voluntariat publicată pe platforma Worldpackers propune însă o alternativă pentru cei care vor să locuiască pe insulă fără să plătească cazarea.
Anunțul vizează un hotel din Finikia, un sat tradițional aflat la câteva minute de mers pe jos de Oia, una dintre cele mai cunoscute localități din Santorini. Programul oferă cazare gratuită în schimbul a 24 de ore de muncă pe săptămână, iar restul timpului poate fi folosit pentru explorarea insulei. Printre activitățile incluse se numără curățenia în camere, bucătărie și spațiile comune, ajutor în bucătărie la pregătirea și servirea meselor pentru personal, activități de grădinărit și sprijin ocazional în relația cu oaspeții unității de cazare.
În schimb, voluntarul primește cazare într-o locuință împărțită cu ceilalți membri ai echipei.
Pe lângă cazarea gratuită, oferta include și alte beneficii. Voluntarul beneficiază de:
Organizatorii spun că programul este gândit ca o experiență culturală, nu doar ca o modalitate de a reduce costurile unei vacanțe.
Oferta este destinată persoanelor care îndeplinesc câteva condiții.
Candidații trebuie să aibă între 21 și 36 de ani, să vorbească fluent limba engleză și să se afle în afara Greciei în momentul depunerii candidaturii.
Programul este dedicat exclusiv persoanelor care călătoresc singure, astfel că nu pot aplica cuplurile sau grupurile de prieteni. Cazarea este asigurată, însă alte costuri trebuie suportate de participant. De exemplu, oferta nu include biletele de avion, asigurarea de călătorie sau transportul local pe insulă. De asemenea, fiecare candidat trebuie să verifice condițiile de viză în funcție de cetățenia sa înainte de plecare.
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