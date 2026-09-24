Cazare gratuită în Santorini, la câteva minute distanță de Oia, pentru 4 ore de muncă pe zi. Cine poate aplica

O ofertă de voluntariat publicată pe platforma Worldpackers promite cazare gratuită în Santorini în schimbul a 24 de ore de muncă pe săptămână. Conform letribunaldunet.fr, programul este destinat persoanelor care vor să locuiască pe insula grecească și să exploreze destinația în timpul liber.

Cazare gratuită pe insula grecească Santorini, la câteva minute distanță de Oia

Santorini, faimoasa insulă elenă cu locuințele sale albe construite pe stânci și apusurile spectaculoase de soare deasupra Mării Egee, este una dintre cele mai scumpe destinații turistice din Grecia. O ofertă de voluntariat publicată pe platforma Worldpackers propune însă o alternativă pentru cei care vor să locuiască pe insulă fără să plătească cazarea.

Anunțul vizează un hotel din Finikia, un sat tradițional aflat la câteva minute de mers pe jos de Oia, una dintre cele mai cunoscute localități din Santorini. Programul oferă cazare gratuită în schimbul a 24 de ore de muncă pe săptămână, iar restul timpului poate fi folosit pentru explorarea insulei. Printre activitățile incluse se numără curățenia în camere, bucătărie și spațiile comune, ajutor în bucătărie la pregătirea și servirea meselor pentru personal, activități de grădinărit și sprijin ocazional în relația cu oaspeții unității de cazare.

În schimb, voluntarul primește cazare într-o locuință împărțită cu ceilalți membri ai echipei.

Ce beneficii oferă programul

Pe lângă cazarea gratuită, oferta include și alte beneficii. Voluntarul beneficiază de:

o zi liberă în fiecare săptămână;

acces gratuit la serviciul de spălătorie;

reduceri la excursii și tururi organizate pe insulă;

cursuri gratuite de limbi străine organizate la locul de cazare.

Organizatorii spun că programul este gândit ca o experiență culturală, nu doar ca o modalitate de a reduce costurile unei vacanțe.

Cine poate aplica

Oferta este destinată persoanelor care îndeplinesc câteva condiții.

Candidații trebuie să aibă între 21 și 36 de ani, să vorbească fluent limba engleză și să se afle în afara Greciei în momentul depunerii candidaturii.