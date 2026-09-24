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Libertatea.ro își reconfirmă poziția de reper în presa scrisă din România în topul publicațiilor cu cele mai multe citări din august 2026

Andrei Brîndușescu
Andrei Brîndușescu
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Libertatea.ro își reconfirmă poziția de reper în jurnalismul din România. În luna august 2026, a ocupat locul al doilea în topul celor mai citate redacții din presa scrisă, potrivit celei mai recente analize realizate de compania de monitorizare mediaTRUST.

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O nouă analiză realizată de mediaTRUST pe baza a peste 40.000 de materiale monitorizate în presa scrisă, televiziune, radio și mediul online confirmă dinamica accelerată a consumului de informație din România. În luna august 2026, din volumul total analizat, 16.468 de materiale au îndeplinit criteriile de validitate, conturând o imagine clară asupra surselor de încredere din care jurnaliștii preiau cele mai importante știri.

Libertatea.ro, în topul publicațiilor cu cele mai multe citări din presa scrisă

Sectorul presei scrise este condus în luna august de Fanatik, care adună 1.273 de citări. Declarațiile cu cea mai mare tracțiune mediatică i-au aparținut antrenorului Marius Șumudică, în contextul negocierilor purtate cu CFR Cluj după demiterea tehnicianului Antonio Folha.

Poziția a doua în clasamentul presei scrise este ocupată de Libertatea, cu 744 de citări. Interesul a fost generat în principal de declarațiile făcute de Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale. Într-un interviu acordat pentru Libertatea, acesta a avertizat că economia României a încetinit brusc și că există riscul real ca anul 2026 să se încheie în recesiune. Burnete a subliniat totodată că provocările actuale nu au apărut odată cu recentele măsuri de consolidare fiscală, ci reprezintă consecința unei încetiniri industriale acumulate pe parcursul ultimilor ani.

Podiumul presei scrise este închis de ziarul Adevărul, citat în 433 de materiale. Subiectele de interes au vizat cu precădere criza energetică, cotele scăzute ale Dunării și efectele opririi Reactorului 2 de la Cernavodă.

Top 5 din presa scrisă este completat de Ziarul Financiar, menționat în 303 articole, având un vârf de vizibilitate în mijlocul lunii, pe 14 august, și de publicația Click, care închide clasamentul cu 296 de citări.

Cum arată clasamentul general al citărilor

Liderul lunii august este postul TV Digi 24, care deschide clasamentul general cu un total de 1.539 de citări. Poziția a doua este ocupată de Fanatik, cu 1.273 de mențiuni, iar podiumul este completat de platforma de investigații recorder.ro, care adună 1.009 citări.

Recorder bifează cea mai spectaculoasă intrare din clasament, poziționându-se direct pe locul al treilea în topul general.

Pe locul al patrulea se situează Antena 3 CNN, citată de 880 de ori, urmată îndeaproape de stiripesurse.ro, cu 798 de preluări. Libertatea se menține în topul preferințelor din piață, ocupând poziția a șasea cu 744 de citări. Ierarhia primelor zece surse este completată de Digi Sport, cu 714 citări, profit.ro, care adună 667 de mențiuni, Pro TV, cu 558 de citări, și ziarul Adevărul, menționat în 433 de materiale jurnalistice.

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Tags: presă România
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