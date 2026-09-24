Ritualul simplu pe care Demi Moore îl respectă în fiecare zi, la 63 de ani. „Ideea de longevitate înseamnă a investi”

Demi Morre are 63 de ani și se menține într-o formă de invidiat. Într-un interviu acordat Harper’s Bazaar Arabia, actrița dezvăluie că face parte dintr-un „grup de femei” cu care împărtășește, în fiecare zi, idei despre temeri și provocări.

„Ideea de longevitate înseamnă a investi. Înseamnă a investi în tine însuți. Înseamnă a investi în familia ta, a investi în comunitatea ta. Dacă mă culc după o zi în care am avut ocazia să dau dovadă de bunătate și generozitate – uneori această generozitate fiind doar un zâmbet sau simplul fapt de a ne acorda timp unul altuia – simt că sunt cuprinsă de un sentiment de împlinire. Comunitatea mea de femei este esențială pentru mine. Stabilitatea camaraderiei și a prieteniei (...) Am un grup în care împărtășim zilnic o listă de recunoștință. Notăm trei lucruri pentru care suntem recunoscătoare, trei provocări sau temeri și o calitate sau o afirmație”, a declarat actrița.

Într-un interviu din 2025, actrița povestea că meditează, ține jurnal și urmează o dietă fără carne, obiceiuri care o ajută să fie mai conectată la propriul corp decât în tinerețe.

„Astăzi îmi ascult corpul și am mult mai puțină frică”, spunea Moore. „Când eram tânără, simțeam că mă trădează și încercam să-l controlez. Acum nu mai funcționez din acel loc”, dezvăluia actrița.

În ultimul an, Demi Moore a devenit și mai atentă la ritualul de seară, transformând trecerea de la agitația zilei la odihnă într-un moment intenționat, în care îngrijirea pielii joacă un rol central.