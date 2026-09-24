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Două femei au murit pe loc într-un microbuz zdrobit între două TIR-uri pe DN 6, în Caraș-Severin

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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Imaginea prezintă urmările unui accident grav, în care o dubă albă este zdrobită de două TIR-uri, în timp ce un echipaj de pompieri și paramedici SMURD intervine la fața locului.
Două femei au murit joi, după ce microbuzul în care se aflau a fost prins între două TIR-uri pe DN6, în Caraș-Severin. Sursa foto: reper24.ro
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Două femei și-au pierdut viața joi, în urma unui grav accident rutier produs pe DN6, în județul Caraș-Severin. Microbuzul în care se aflau a fost prins între două autotrenuri, iar circulația pe drumul național a fost blocată complet.

Cuprins:

Accident cu un microbuz și două TIR-uri, pe DN 6: două femei au murit pe loc

Accidentul, în care au fost implicate un micirobuz de transport marfă și două TIR-uri, s-a produs joi pe DN 6, între localitatea Buchin și intersecția cu Vălișoara, județul Caraș-Severin.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, microbuzul a fost prins între cele două autotrenuri, iar traficul a fost blocat pe sectorul de drum afectat.

„Trafic blocat pe DN6, între localitatea Buchin și intersecția cu localitatea Vălișoara (jud. Caraș-Severin). A avut loc un accident în care un microbuz de transport marfă a fost prins între două autotrenuri. Se estimează reluarea circulației normale în jurul orei 17.00”, au transmis reprezentanții DRDP Timișoara.

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Trafic deviat pe DJ608C, după tragedie

În urma accidentului, circulația pe DN6 a fost închisă complet, iar autoritățile au deviat traficul pe ruta ocolitoare DJ608C Bucoșnița - Petroșnița. Polițiștii și echipajele de intervenție au ajuns la locul accidentului pentru gestionarea situației și desfășurarea cercetărilor.

Poliția face cercetări pentru stabilirea cauzelor accidentului.

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN6, în afara localității Vălișoara. Din primele verificări efectuate la fața locului, în accident au fost implicate două autotrenuri și un microbuz. Din nefericire, în urma impactului, două femei, aflate în microbuz, au decedat”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările și cauzele care au dus la producerea accidentului.

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Tags: accident rutier Accident Stiri Caraș-Severin
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