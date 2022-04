Sarah Dumitrescu e fata cea mică a Anamariei Prodan din mariajul cu Tibi Dumitrescu, fost baschetbalist. Tânăra calcă pe urmele tatălui ei, căci are o carieră în baschet în America. Ea locuiește departe de familia din România, își urmează visul la mii de kilometri de cei dragi.

Când e în concediu, ea revine în România unde petrece mult timp alături de mama ei, de fratele Laurențiu jr, dar și alături de prietenii ei. Cu Anamaria Prodan a fost surprinsă tânăra acum. Au făcut împreună o fotografie, iar impresara a distribuit-o pe Instagram.

Se poate observa cât de mult seamănă, au și părul deschis la culoare amândouă, pare că și-au pus și gene la fel. Fanii au reacționat când au văzut fotografia: „Două femei puternice și frumoase”.

Se știe că Anamaria Prodan are două fete din căsnicia cu Tibi Dumitrescu, pe Sarah și pe Rebecca. Din mariajul cu Laurențiu Reghecampf îl are pe Laurențiu jr.

Fata cea mică a Anamariei Prodan nu are mult timp liber

Recent s-au aflat detalii neștiute din viața lui Sarah Dumitrescu în America. Într-un interviu pentru click.ro, Sarah Dumitrescu a povestit cum e viața ei de sportiv. A fost nevoită să renunțe la multe plăceri, chiar și în vacanțe merge destul de rar, abia când prinde câteva zile libere. „Este viața pe care am ales-o conștientă fiind că trebuie să renunț la «tot ce e pământesc frumos». Pentru mine, baschetul e viața mea. De la 10 ani joc baschet. Și atât. Antrenament și scoală. Și nu mă deranjează. Eu trebuie să fiu cunoscută ca Sarah Dumitrescu Prodan, nu ca fata Anamariei Prodan. Da. Sunt fata Anamariei, dar am un nume puternic.

Am renunțat la tot. La vacanțe. La petreceri. La dulciuri. Cam la tot. După două accidentări, revin încet și bine, tocmai datorită faptului că am avut și am o viața aproape perfectă! Am câteva zile de vacanță pe an și le trăiesc la maxim. Fără alcool (nu beau decât apă), fără nenorociri. Viața e frumoasă trăită frumos! Mereu în picioare. Niciodată în genunchi! Să știți că mama mea exact asta ne-a inoculat de mici. Demnitatea este cel mai frumos lucru pe care un om poate să-l dețină”, a declarat tânăra baschetbalistă.

