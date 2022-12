Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt împreună de zece ani, iar relația lor este așa cum au visat amândoi. Cei doi au împreună trei fetițe și viața lor de familie este minunată. Actrița a mărturisit că are parte de mult ajutor din partea soțului ei atunci când vine vorba despre creșterea fetițelor. Cosmin Curticăpean se implică în toate treburile familiei.

„Cosmin este tatăl perfect, numai nu alăptează și nu ține sarcina, și nu naște, în rest face tot, tot, tot! (râde) Este un om foarte calculat, foarte rațional, logic, dar și foarte sensibil. Mi se pare că are combinația asta perfectă de bărbat. Cosmin este un om care este extrem de implicat în viața de familie, deci nu există pe lumea asta ceva mai important ca noi și ne face să ne simțim foarte prețioase, iubite și răsfățate în fiecare clipă.

„Noi încă nu ne-am consumat povestea de iubire”

Noi ne știm de foarte mulți ani, dar suntem în relație de zece ani, și în cei zece ani pot spune că el, în raport cu mine, ca femeie, se comportă ca în prima zi, când era super îndrăgostit, și simt că nu s-a schimbat nimic. Cred că noi încă nu ne-am consumat povestea de iubire și e mare lucru că încă ne e dor unul de celălalt, încă ne căutăm privirile, căutăm să ne întâlnim, să ne facem surprize…

Recomandări Sentință în cazul șefului de Poliție pe care Libertatea l-a expus că scurgea informații din dosare penale

Iar ca tată este absolut implicat. E foarte atent, e un foarte fin psiholog, știe să le analizeze pe fete, știe ce nevoi au, e un om care se implică mult – se joacă cu ele și fac tot felul de activități, dar le e și ca un profesor, fiindcă le învață să schieze, să meargă cu bicicleta, să înoate. El e un om care ține foarte mult la genul acesta de activități, mergem pe munte, facem o grămadă de chestii, și nu există pentru el să facem ceva fără fete.

„Noi luăm copiii cu noi, dorm pe unde apucă, dorm pe scaune, dorm în cărucioare”

Drept urmare, suntem prin lume cu un copil de două luni și am pornit cu el la o lună. Eu, însărcinată în luna a cincea, cu doi copii mici, în perioada pandemiei, am fost în Thailanda și am stat o lună. Cosmin nu e un om care să aibă piedici, opreliști, frici, anxietăți, că nu putem aia, că nu ailaltă, că să alegem varianta de confort. De fapt, asta este, el nu e un om cu confortul… Vai de mine, să doarmă copiii numai în pat, să aibă ore fixe. Nu, în niciun caz! Noi luăm copiii cu noi, dorm pe unde apucă, dorm pe scaune, dorm în cărucioare, adică n-avem program, apropo de călătorie. Noi așa suntem, mai liberi puțin, nu ne constrângem. Dacă vrem la cină, luăm copiii la cină, și așa am fost și noi crescuți”, a declarat Laura Cosoi pentru VIVA!.

Recomandări Cum explică DSU că a dat 72.000 de euro pe o cameră gonflabilă și a luat 84 de bucăți: „Prețurile crescuseră cu până la 1.500 de ori mai mult” în pandemie

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Sunt momente când se simte neglijat și când atenția nu e îndreptată asupra lui”

Întrebată cât de relaxată este în căsnicia cu Cosmin, Laura Cosoi a răspuns că sunt momente în care soțul ei se simte neglijat, iar atenția ei nu este îndreptată către el.

„Da, cu siguranță sunt momente când se simte neglijat și când atenția nu e îndreptată asupra lui. Și cred că e și firesc așa, dar e un om matur, e un bărbat care are 46 de ani, înțelege toate aceste etape. Poate că întotdeauna într-o căsnicie există urcușuri și coborâșuri, și momente în care nu mai știi încotro s-o apuci și cum să-ți gestionezi relația, și e normal, sigur că da. Cred că nu există cuplu care să nu treacă prin astfel de momente, când partenerii se simt descumpăniți sau, nu știu, poate neglijați, dar e bine când știi că există comunicare și iubire, și când știi că, într-un final, va fi bine. E o perioadă doar, noi am mai fost pe-aici. (râde)

Recomandări Reclamele la casele de pariuri ne-au anunțat că ele au oferit Campionatul Mondial de fotbal din Qatar, doar că cele 10 milioane de euro au fost plătite de cetățeni

„Mi se pare că suntem mai bine ca și cuplu acum față de cum am fost la primii doi copii”

La al treilea copil, știm exact cum o să fie. Mi se pare că suntem mai bine ca și cuplu acum față de cum am fost la primii doi, legat de relația pe care o aveam după ce am născut, dacă e să fac o paralelă între cele trei momente”, a spus actrița.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Fanii au crezut că e mama lui. Cine e, de fapt, femeia pe care Messi a îmbrățișat-o pe teren după finala Mondialului

Playtech.ro Dana Budeanu, INFORMAŢIE BOMBĂ despre Putin! Legătura liderului cu Schengen, de asta nu am intrat, de fapt

Viva.ro Are o avere de un miliard de dolari, dar a făcut un gest care a impresionat o lume întreagă. Cum trăiește, de fapt, Messi alături de familia lui

Observatornews.ro Locatarul unui bloc din Constanța, speriat de cât i-a venit întreținerea pe ultima lună. ”Jale! Nu avem, nu avem”

Știrileprotv.ro Motivul neașteptat pentru care o mamă despodobește bradul pe 25 decembrie, la 7 seara, în fiecare an

FANATIK.RO Cum să elimini o pată de ulei de pe haine în câteva minute. Trucul care te poate salva

Orangesport.ro Incredibil! Rusia cere schimbarea graniţelor după ce Argentina a câştigat Cupa Mondială. Cine ar pierde un teritoriu istoric

HOROSCOP Horoscop 21 decembrie 2022. Scorpionii au ceva de învățat din situațiile care nu le sunt pe plac, dar pentru asta e nevoie de multe resurse