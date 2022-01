Anca Lungu s-a lăsat purtată de iubire și s-a mutat la Nisa alături de soțul ei, cu care are și un copil. Fosta prezentatoare TV a luat-o cu ea și pe fiica sa din căsnicia cu Ștefan Lungu. Acum, vedeta are o viață lipsită de griji și este foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce are.

De când s-a mutat în Franța, Anca Lungu a făcut o mulțime de schimbări. Viața ei este mult mai simplă și mai frumoasă acum susține ea. În prezent, ea se bucură cu strictul necesar și este împotriva consumerismului.

„Cred că e ceva care, oarecum, exista în mine. Aici am găsit mediul perfect să dezvolt asta. Făcând viața mai simplă, devine mai frumoasă și cu mai multă substanță. Am un stil de viață chiar mai minimalist decât înainte.

Am mai mult timp, pentru că până la urmă timpul e resursa noastră cea mai prețioasă. Consumerismul e o capcană a lumii în care trăim. Stilul ăsta de viață e un soi de protest la adresa consumerismului.

Practic nu mai ai timp să te bucuri de tot ceea ce ai deja. Nu cred că ține neapărat de bugetul pe care îl avem. Nu contează cât câștigi, contează cât cheltui”, a declarat Anca Lungu în emisiunea „Teo Show”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Fosta prezentatoare de la Antena 1 a renunțat să mai investească banii în genți de lux și are doar două. Anca Lungu și soțul ei se bucură de o situație financiară foarte bună, însă este decizia ei de a trăi cu puțin și se gândește de două ori înainte să scoată bani din portofel.

„De exemplu, acum am două poșete în garderobă. E tot ce am. Sunt două piese prețioase, la care țin foarte mult. E ca atunci când ai 100 de prieteni, dar nu poți avea o relație cu ei, că nu ai timp s-o dezvolți o relație foarte bună”, a mai spus Anca Lungu.

În aprilie se împlinesc 4 ani de când vedeta a ales să se mute definitiv din România. Anca Lungu se descurcă bine cu limba franceză, iar fiica ei, Natalia, este clasa I la o școală din Nisa. „Învăț odată cu Natalia. Ea este peste mine cu limba franceză. Vorbește ca un localnic”, a declarat fosta soție a lui Ștefan Lungu.

PARTENERI - GSP.RO Giovanni Becali, derapaj rasist. Incredibil ce a spus despre Djokovic în direct la TV: "Tu, Djokovic, miliardar, cu avion privat...

Playtech.ro Prinsă în pădure cu amantul! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Cu cât se vând pe internet bancnotele de 20 de lei

HOROSCOP Horoscop 18 ianuarie 2022. Fecioarele vor alege de bunăvoie să privească spre viitor, neîncrezătoare, dar pline de speranță

Știrileprotv.ro Șoc în lumea muzicii! O cântăreață celebră, care s-a infectat intenționat cu Covid-19, ca să nu se vaccineze, a murit. Fiul său face acuzații grave

Telekomsport ŞOC | Scene incredibile într-un club de noapte. Bătută şi violată de o vedetă aflată în stare de ebrietate

PUBLICITATE Cum te ajută un abonament medical să ai grijă de sănătatea ta și a celor dragi