În urmă cu doar câteva luni, Simona Hapciuc apărea la Antena Stars, la matinal, în calitate de asistentă. Fosta concurentă de la „Survivor România” 2021 a avut un conflict cu una dintre prezentatoarele postului, cu Nasrin Ameri, și a renunțat la contract.

„Ideea este că la mine se adunaseră foarte multe și că eu deja ajunsesem să mă rog de șefii mei să mă dea afară (din emisiune – n.r.). Ajunsesem la terapie din cauza ei (a colegei de emisiune – n.r.) Aveam momente când plecam de la emisiune, ajungeam acasă și plângeam. M-a găsit fiul meu plângând în baie”, acestea sunt o parte din mărturisirile făcute de Simona Hapciuc după neînțelegerile avute.

Acum, Simona Hapciuc dezvăluie că a primit mai multe oferte de la Antena Stars, pentru a reveni pe post. Le-a refuzat pe toate, spune că nu a fost mulțumită de partea financiară. „M-au chemat înapoi pentru «Mămici de pitici cu lipici», sinceră să fiu. Le-am zis că mă duc fără probleme, doar că îmi doresc mai mulți bani și anumite lucruri cu care nu au fost de acord.

Mi s-a părut corect să cer mai mulți bani, din moment ce am fost dată afară fără un motiv justificat. În momentul de față nu am niciun proiect în televiziune, cumva sunt destul de hotărâtă să nu mai fac nimic pe banii pe care îi făceam înainte. Cred că la un moment dat mi-am dorit foarte mult să fac televiziune, am acceptat niște sume care erau mult prea mici. Mi s-au oferit trei proiecte pentru începutul de an, dar la toate ne-am cramponat la zona financiară”, a spus Simona Hapciuc pentru sursa mai sus menționată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Totodată, ea a menționat că nu se plânge de veniturile pe care le are după plecarea de la Antena Stars, Simona Hapciuc are diferite campanii pe Instagram, dar este și antrenor de fitness. „Eu câștig mulți bani din Instagram și antrenat, vreau să mi se ofere mai mulți bani decât fac având un program superlejer și stând mai mult pe acasă, altfel nu are rost.

La finalul zilei, toată lumea se gândește la bani. Nu mai sunt atât de entuziasmată de ideea de a apărea la televizor, după ultimele experiențe am rămas cu un gust amar. Mi-ar plăcea să vină un proiect în genul Survivor sau Asia Express, să mă motiveze din punct de vedere sportiv. Îmi doresc și adrenalină”, a adăugat aceasta.

„La finalul zilei, eu mă gândesc la bani”

Așadar, Simona Hapciuc nu spune nu revenirii pe micul ecran, însă își dorește să fie bine remunerată. „Da, eu le-am zis și lor, mă întorc dacă ajungem la o sumă pe care mi-o doresc. Eu nu țin ură pentru absolut nimeni, dacă așa au simțit că trebuie să procedeze, că este bine pentru post, nu știu exact ce s-a crezut prin eliminarea mea, ok, îmi asum și merg mai departe.

La finalul zilei, eu mă gândesc la bani, dacă mi se oferă suma pe care mi-o doresc, mă întorc. Același lucru este valabil pentru orice proiect din televiziune. Singurul proiect pentru care aș merge pentru aceeași sumă de bani care mi-a mai fost oferită ar fi Survivor. Acolo mi-a plăcut foarte mult, eu sunt dependentă de adrenalină și de sport. Nu stau foarte mult pe gânduri când este vorba de acest pachet, zic da destul de repede”, a mai declarat ea pentru playtech.ro.

GSP.RO ”Nimeni nu trebuie să ştie că eu am făcut asta”. Gestul unui bărbat celebru pentru o chelneriță. Cine l-a dat de gol

Playtech.ro S-a aflat! Cine s-ar afla de fapt în spatele partidului AUR. Românii nu și-ar fi închipuit asta

Observatornews.ro Vlăduţ s-a simţit rău la şcoală şi a fost luat şi adus acasă de mama sa. Câteva ore mai târziu murea în faţa părinţilor săi

HOROSCOP Horoscop 11 februarie 2022. Leii trec printr-o etapă mai confuză, în care bunăvoința va da roade bogate

Știrileprotv.ro O tânără a crezut că e răcită, dar când a ajuns la spital medicii i-au dat o veste care i-a dat viața peste cap. Ce au descoperit

Telekomsport 300 de ani de închisoare! Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". Ce făceau părinţii ei

PUBLICITATE Trisport.ro a lansat un smartwatch pe care trebuie să-l ai, pentru o viață sănătoasă