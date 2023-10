Până la începutul verii, Dan Capatos prezenta emisiunea „Xtra Night Show”, la Antena Stars, de la ora 22.00, de luni până vineri. Din 28 august, show-ul e difuzat pe micul ecran cu jumătate de oră mai devreme, de la 21.30.

Totodată, au apărut schimbări și în ceea ce privește prezentatorii. Echipa „Xtra Night Show”, pe lângă Dan Capatos, e compusă acum și din gaşca formată din Andrei Stefănescu, Natalia Mateuţ şi Cătălin Cazacu, ei i-au luat locul Paulei Chirilă.

Natalia Mateuț: „Noi ne împăcăm foarte bine, pentru că îl cunosc pe Dan de când aveam 19, 20 de ani”

Despre noul ei rol de la „Xtra Night Show”, după ce a renunțat la matinalul de la Antena Stars, Natalia Mateuț spune, pentru Playtech: „Schimbarea programului a venit foarte bine. Nu era ceva greu să mă trezesc dimineața, pentru că făc ceea ce îmi place și orice sacrificiu merită.

După ani de zile de trezit la 5:30, 6:00 uneori, îți dorești să se întâmple ceva de genul, să se întâmple o minune în viața ta”.

Privind relația cu Dan Capatos, ea are numai cuvinte de laudă. „Noi ne împăcăm foarte bine, pentru că îl cunosc pe Dan de când aveam 19, 20 de ani. Lucrând în zona asta de peste 10 ani, ne-am tot ciocnit, am tot avut diverse colaborări împreună, dar nu am fost niciodată colegi de platou. Chiar mă bucur! Cunoscându-ne de ceva timp, facem echipă bună în fiecare seară acolo“.”, ne-a mai spus Natalia Mateuț, în exclusivitate pentru Playtech Știri.”.

Natalia Mateuț, sărut cu Cătălin Cazacu în emisiunea „Xtra Night Show”

O scenă neașteptată a avut loc în ediția de marți, 5 septembrie, în emisiune „Xtra Night Show”. Cătălin Cazacu a sărutat-o în direct pe Natalia Mateuț, iar prezentatoarea a reacționat imediat și l-a plesnit.

Kamara a fost invitat și s-a discutat despre posibila relație a artistului cu Gabriella Nastas. Fostul concurent de la Survivor România susține că între ei există doar o frumoasă relație de prietenie. La o petrecere, Kamara a fost surprins în timp ce încerca să o sărute pe Gabriella Nastas, iar în platoul emisiunii lui Dan Capatos, Natalia Mateuț și Cătălin Cazacu au încercat să reproducă scena.

Într-un moment de neatenție, campionul la motociclism a sărutat-o pe colega sa, iar reacția sa a fost una total neașteptată. Fiica lui Dorin Mateuț l-a plesnit pe Cătălin Cazacu, în timp ce persoanele aflate în platoul de la Antena Stars se amuzau de situație.

Trebuie precizat că între cei doi prezentatori de la „Xtra Night Show” nu există nicio legătură amoroasă, mai ales că Natalia este prietenă cu Ramona Olaru, fosta iubită a lui Cătălin Cazacu. „Tu ești prieten sau ce…? A fost o glumă de prieteni”, a spus prezentatoarea.