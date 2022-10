Nuami Dinescu a mărturisit că fostul ei partener reprezintă o persoană de încredere pentru ea și că se înțeleg foarte bine după despărțire.

„Oamenii se despart și se încaieră, se urăsc, nu e ok, pentru că nu ai niciun drept asupra celuilalt și nici el nu are drepturi asupra ta. Are George Țărnea un vers: Ție ți-a rămas iubirea/Mie mi-a rămas uimirea/Ție ți-a rămas lumina/Mie lacrima și vina! Cine poate să hotărască cine a greșit mai mult? Că a murit iubirea dintre noi, cui folosește ura?”, a spus ea despre principiul după care funcționează.

Și-au dat seama că fiecare a greșit și au avut maturitatea să găsească o cale de a avea o relație civilizată, chiar dacă nu mai formează un cuplu. Pentru ei, despărțirea a fost inevitabilă. Între timp, el și-a refăcut viața.

„Pe drum am înțeles fiecare, eu am fost prima care am zis: «Eu față de tine am greșit acolo, acolo, acolo! El este într-o relație minunată acum cu cineva, eu îmi văd de viața mea, dar știu că dacă am o problemă și îl sun, vine și mă ajută. Nu am pus eu mâna pe telefon, el a pus mâna pe telefon, dar eu m-am pregătit. S-au întâmplat tot felul de lucruri, ne-am întâlnit la un moment dat și eu i-am spus: am greșit mult față de tine aici, aici, aici. El a zis: da și eu am greșit aici, aici, aici. Oricum a fost pace între noi, noi efectiv nu ne-am certat, și-a văzut el de drumul lui, eu de drumul meu, pentru că noi nici când am fost împreună nu ne-am certat niciodată. El e un băiat foarte deștept, e dintr-o altă lume, nu are legătură cu meseria asta. Dar, la un moment dat, contează și cum îți alegi omul lângă care vrei să trăiești. S-a stins iubirea și a rămas altceva. A rămas respectul, a rămas admirația, a rămas relația care trebuie să existe între oameni, atâta tot”, a declarat, pentru Unica.ro, Nuami Dinescu.

