Într-un interviu pentru PRO TV Plus, Smiley a spus ce fel de talente caută în acest sezon „Vocea României”: „În general voci interesante și diferite între ele… o voce care poate să exprime sensibilitate, care poate să livreze energie, emoție și cât de cât versatile, dar în același timp cu un timbru recognoscibil”.

Despre relația cu Theo Rose, el a avut numai cuvinte de laudă. „E o plăcere să stai cu Theo. E de gașcă, e glumeață… E o prezență foarte mișto, îmi place să lucrez cu ea și e un artist pe care îl apreciez de când era mic. E fun, plus că îmi mai ușurează și mie munca”, a spus artistul, care a dezvăluit și care sunt schimbările din acest sezon al emisiunii.

„Anul acesta, ni s-a mai dat o regulă. Putem să alegem cât de mulți oameni vrem. Ne putem întoarce de câte ori vrem, dar la finalul audițiilor pe nevăzute trebuie să avem doar 14 concurenți. Și asta e o treabă grea”, a încheiat el.

Într-un interviu pentru Libertatea, s-a aflat cum a ajuns Theo Rose jurat la „Vocea României”. Smiley a intervenit. „Eu nu cred că mi-am dorit așa de mult proiectul ăsta și când am fost întrebată înainte dacă mi-ar plăcea. Eram într-un podcast, la Horia Brenciu, el mi-a pus întrebarea asta: Dacă ai primi propunerea să devii antrenor în juriul «Vocea României»? Am zis că aș refuza, pentru că am zis că e mult prea devreme ca eu să fac chestia asta, cred că nu e momentul potrivit, cred că mai am multe de demonstrat ca să ajung să ocup un loc în juriul de la «Vocea României». Astea au fost cuvintele mele.

Am fost chemată la casting, eu nu am probleme, la castinguri mă duc, le încerc pe toate și de undeva sare iepurele. M-am dus la castinguri, apoi am purtat discuții cu producătorii și eu le-am spus: Băi, eu singură nu aș veni, să ocup acolo un scaun, nu simt că e momentul pentru mine, nu o să am probabil credibilitate în fața concurenților pentru că sunt nouă, sunt mică, știu exact ce am de oferit. (…)

Atunci, Smiley a zis: Ia stați așa! Hai cu mine pe scaun la «Vocea României»! Hai să îți arăt eu cum se face, că trebuie să ai încredere în tine, în chestia asta pentru că avem de învățat de la absolut oricine și tu ești una dintre vocile importante ale generației tale și chiar ar avea ce să învețe. Doar nu te chemau oamenii ăștia la casting pentru că ești nimic. Dacă ai luat castingul ăsta, înseamnă că ești potrivită pentru a fi în juriul de la «Vocea României».

Am zis: Bine, hai să încercăm și pe asta. Până la urmă eu sunt datoare să spun da și vedem încotro ne duce viața, că deja nu mai înțeleg mare lucru din ea. Nu mai am timp pentru viața personală, așa că viața mea personală e total îmbinată cu cea profesională”, ne-a spus artista.

