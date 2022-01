Irina Loghin susține că totul vine de la alimentație, iar secretul ei este că bea ceai de cătină în fiecare dimineață. Îndrăgita interpretă are grijă de sănătatea ei și se pare că acest stil de viață îi este benefic.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Totul vine de la alimentație, de la crudități. Eu în fiecare dimineață beau un ceai de cătină. O dau prin blender, o strecor și beau un pahar de cătină și acum m-am învățat cu el. Cătina este cea mai bună”, a povestit Irina Loghin, în cadrul unei emisiuni TV, citat de Spynews.

Irina Loghin este una dintre cele mai apreciate și iubite cântărețe de muzică populară. Urcă pe scenă încă de pe vremea regimului comunist, Nicolae Ceaușescu a declarat-o chiar solista numărul unu a țării. Iată ce declarații face acum artista despre acea perioadă.

„Îi plăceau romanțele. A cântat odată Benone Sinulescu şi, după ce a ieşit din scenă, a venit Ceauşescu în cabina unde stăteam noi şi i-a spus: Vezi că ai uitat o strofă!. Benone a zis: Da, o ştiu, dar am zis să nu o lungesc. Zice: Nu, melodia trebuie cântată aşa cum este ea, are o continuare, are o legătură”, a dezvăluit cântăreața în emisiunea „Legendele”, a lui Dan Negru.

PARTENERI - GSP.RO Măsura anunțată de Franța, după ce Djokovic a fost deportat din Australia. Lovitură dură pentru sârb

Playtech.ro Prinsă în pădure cu amantul! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Apelul la 112 făcut de poliţistul care a ucis-o pe Raisa: Omul legii vorbeşte cu şase dispeceri şi nu pare să conştientizeze că a lovit doi copii

HOROSCOP Horoscop 17 ianuarie 2022. Vărsătorii ar fi bine să nu se mai ocupe de starea de sănătate doar teoretic și să treacă la treabă

Știrileprotv.ro Probleme pentru Otilia Bilionera la Survivor România 2022. Veste teribilă primită de vedetă din partea medicilor

Telekomsport Răsturnare de situaţie! Uluitor: ce le spune ministrul australian, care "l-a executat" pe Novak Djokovic, unor apropiaţi | VIDEO