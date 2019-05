Cum se menține Lidia Buble în formă. „De slăbit, foarte puțin în kilograme”

Cântăreața este foarte fericită că și-a găsit timp pentru a merge la antrenamente la sala de sport. Vedeta a mărturisit că își face timp să ajungă cel puțin de cinci ori pe săptămână la sala de sport.

„Am început să fac mult mai mult sport decât făceam înainte şi m-am conturat foarte bine. De slăbit, foarte puţin în kilograme. Mai mult în centimetri, dar nu foarte mult. Am pus masă musculară. Am făcut foarte mulţi ani de sport. Am terminat liceul sportiv. Îmi place foarte mult sportul…

La un moment dat am luat o pauză pentru că aveam foarte multă treabă, mergeam prin ţară… Dar m-am reapucat. Dacă nu ajung zilnic, cel puţin de cinci ori pe săptămână tot ajung”, a declarat Lidia Buble la emisiunea Star matinal, de la Antena Stars.

Lidia Buble are o relație cu prezentatorul de televiziune Răzvan Simion de câțiva ani. Răzvan Simion a fost căsătorit, timp de mulți ani, cu Diana Simion. Din mariajul celor doi au rezultat doi copii, o fetiță pe nume Ianca și un băiat care se numește Tudor. După separarea de Răzvan Simion, Diana s-a mutat împreună cu cei doi copii ai lor la Timișoara, acolo unde a încercat să își vadă mai departe de viață și și-a construit o vilă superbă.

