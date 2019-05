Cum și-a făcut debutul Monica Davidescu în lumea artistică: „Făceam figurație la Televiziunea Română la un Revelion”

Monica Davidescu își amintește cu nostalgie despre debut, despre perioada în care făcea drumuri dese la postul public de televiziune, de unde a încasat de altfel și primii bani.

„În liceu, foloseam spray-urile acelea ca să mirosim frumos, dădeam cu spray-ul peste tot, erau cam unice, eram încă în comunism, după care, când am venit în București, în ’91, mergeam la televiziune, făceam acolo figurație la un revelion și vedeam toată lumea parfumată, toată lumea era îmbrăcată frumos, artiști care veneau, și mi-am zis: „Trebuie să îi cer verișoarei mele niște parfum”. Îi ceream parfum și în fiecare dimineață mă dădeam de la ea, după care mi-am zis: cu banii pe care îi iau de aici, o să îmi cumpăr și un parfum și nu știu ce bluză, ca un tânăr care abia așteaptă să își ia ceva din primii bani câștigați și cred că atunci mi-am luat un prim parfum al meu. Nu mai știu ce era”, a declarat, pentru Libertatea, Monica Davidescu.

De la figurație la trupa de dans

Fascinată de lumea televiziunii, Monica Davidescu a reușit să își găsească rapid un alt job. „Mi-am făcut debutul în lumea artistică făcând figurație la televiziunea Română la un revelion, producător era Ioana Bogdan, regizorul era Florin Călinescu, acolo am reușit să îi cunosc pe toți și acolo am și intrat în trupa de dans, am rămas în trupa de dans, am rămas în București, am rămas în meseria asta”, ne-a povestit actrița despre primii ei pași într-un domeniu nou, dar care a atras-o ca un magnet. Și-a urmat însă vocația, a absolvit UNATC-ul la clasa profesorului Grigore Gonta și are la activ numeroase roluri în piese de teatru și film.

