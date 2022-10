„Prima pagubă s-a produs. Am intrat într-o parcare, când am vrut să plec m-a blocat unu. Singura ieșire, că mă grăbeam, era pe lângă un copac și cumva părea că am loc și aveam loc, dar uite că m-am zgâriat”, a spus Zanni, care și-a cumpărat mașina din banii câștigați la show-urile de televiziune la care a participat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Nu e vorba de un accident sau ceva, conduc foarte bine pentru o săptămână, dar am julit-o de un copac. Am văzut că îl ating și nu aveam cum să îl evit și am trecut. (…) Am zgâriat mașina pe o parte, am auzit că se ia la șmirghel, le-a mai spus Zanni urmăritorilor lui.

Cântărețul a avut mare succes în ultima perioadă, la multe emisiuni de televiziune a participat. A câștigat bani, și-a cumpărat un apartament, o casă, dar și mașina. „Mi-am strâns catrafusele și am plecat. Mă mut la casă. A venit casa, a venit mașina”, spunea el recent pe Instagram.

Recomandări Lista propagandiștilor care au inventat „denazificarea” și care au incitat la invadarea Ucrainei – presa ucraineană

Succesul lui Zanni în televiziune

De o bună perioadă, Zanni participă la cele mai urmărite emisiuni de pe micul ecran. Prima dată a apărut la „Chefi la cuțite”, la Antena 1. A fost susținut atunci de Alex Velea, cel care i-a și descoperit talentul muzical, căci Zanni e cântăreț.

Ulterior, Zanni a câștigat „Survivor”, la Kanal D. A trecut apoi la PRO TV, unde a moderat o emisiune online despre „Survivor”. A apărut apoi la „Splash”, la Antena 1, unde a câștigat mai mulți bani. Recent, Zanni l-a bătut în cușcă pe Gheboasă la Gala RXF. Toate aceste apariții i-au adus sume importante de bani, Click scrie că Zanni a investit 100.000 de euro în casa și mașina pe care le-a cumpărat recent.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Scene incredibile. A încercat să-l sărute de față cu toată lumea. Reacție uluitoare. „Tu să taci! Puteam să-ți fiu...”

Playtech.ro Pleacă de la Vocea! Tocmai a dat vestea BOMBĂ. Stupoare pentru fanii emisiunii

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a întâmplat cu el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro Afacerea cu care un român a dat lovitura. Un kilogram se vinde și cu 25 de lei

Știrileprotv.ro Românii care folosesc fose riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Ce trebuie să facă până la sfârșitul lunii octombrie

FANATIK.RO Cum arată Ana, fiica lui Mugur Ciuvică. Imagini nemaivăzute cu fata vedetei de la Antena 3

Orangesport.ro Anamaria Prodan s-a enervat când a auzit ce nume oficial e forţată să poarte: "Sunt prostiile lui Reghecampf astea". Cum o va chema în acte

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2022. Berbecii au ocazia de a se detașa în mod real de orice problemă stresantă și de a se ocupa de ceea ce le face plăcere

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm