Cu cine și-a petrecut Cătălin Dobrescu Crăciunul, după despărțirea de Oana Radu: „Îi iubesc foarte mult și le mulțumesc”

În noiembrie s-a aflat că Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au despărțit. Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, cântăreața a anunțat: „Eu și Cătălin nu mai suntem împreună! Am hotărât să o luăm pe drumuri separate.

Nu suntem în cea mai bună perioadă din viața noastră și cu siguranță înțelegeți de ce. Momentan nu mă simt pregătită să vorbesc despre subiectul acesta. Când lucrurile vor fi mai ușoare, cu siguranță voi face un storytime pentru voi. Până atunci, vă rog doar să ne respectați decizia și intimitatea! Vă mulțumim!”, a transmis vedeta în mediul online.

Ulterior, Cătălin Dobrescu a șters toate imaginile și clipurile video cu Oana Radu postate pe toate conturile lui de socializare. A confirmat și el despărțirea de vedetă și a recunoscut că viața de burlac are părțile ei bune și rele.

De Crăciun, antrenorul de fitness a petrecut alături de părinții lui, pe care i-a și lăudat în mediul online. „Am plecat de la părinții mei am luat masa în familie, a fost totul foarte frumos. Voiam să vă spun la a felul meu de a fi nu doar măicuța mea a contribuit.

A contribuit și tăicuțul meu, pe care el știe că îl iubesc, pe amândoi îi iubesc foarte mult și le mulțumesc că nu m-au menajat, că m-au pus la muncă de mic”, a povestit Cătălin Dobrescu, într-un videoclip pe Instagram, conform Spynews.

Recomandări În timp ce petardele și artificiile rănesc sau ucid animale în fiecare an de sărbători, legea care le interzice e blocată în Parlament de un an

Și a continuat: „Nu mi-au făcut poftele de mic pentru că au fost niște oameni atât cum au putut ei. Vreau să vă mai spun că oamenii din prea multă iubire își distrug copiii, nu neapărat la a-i pune la muncă sau nu a-i la muncă, ci din punctul de vedere al alimentației.

Din prea multă iubire, îi otrăviți, le dați zahăr, care le face atât de mult rău în corp de nici nu aveți idee”.

Oana Radu, pe perfuzii înainte de Revelion

Cântăreața nu a dezvăluit cum a petrecut Crăciunul, însă la secțiunea Instatory pe Instagram a postat o fotografie în care are o perfuzie. Nu a făcut declarații despre starea ei, nici alte precizări.

Oana Radu și Cătălin Dobrescu locuiesc în aceeași casă după ce s-au despărțit

De curând, Oana Radu a dezvăluit că ea continuă să locuiască în aceeași casă cu fostul ei partener. Recent, cei doi au achiziționat un apartament în București pe care l-au amenajat așa cum și-au dorit. Cântăreața mărturisește că, deși încă stau în aceeași casă, cale de împăcare nu mai există între ei.

Recomandări FOTOREPORTAJ. Orașul de zi cu zi, prin lentila fotoreporterului Dumitru Angelescu. 12 luni în București, în 12 imagini

Mai mult, Oana Radu încearcă să plece cât mai mult de acasă pentru a nu sta prea mult timp alături de Cătălin Dobrescu, situația fiind dificilă între ei.

„Da, încă locuim împreună. E mult spus locuim împreună, cel puțin eu am încercat să-mi mut puțin locuința în diferite părți. De ce? Nu pentru că nu ne-am înțelege bine, nu pentru că aș avea probleme, eu cred că nu ne vom putea desprinde dacă o să locuim împreună în continuare.(…)

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Nu vreau să zic asta pe post (n.r.- dacă îl mai iubește sau nu), consider că dacă am hotărât să ne despărțim, e clar că ceva acolo nu mai funcționa. Ideea este că noi am hotărât să punem punct acestei relații și cred că dacă locuim împreună nu e ok.

Momentan avem niște lucruri de împărțit, până vom decide cum le vom face, tocmai pentru că nu am rămas dușmani, nu ne grăbim, lăsăm lucrurile să se așeze, vedem cum vor decurge lucrurile și în 2-3 luni vom lua o decizie importantă”, a declarat Oana Radu, potrivit WOWbiz.ro.

Urmărește-ne pe Google News