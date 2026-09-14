Ultima etapă din Uzbekistan continuă diseară, de la ora 20:30, la Antena 1, cu una dintre cele mai importante lupte ale săptămânii: cursa pentru marea imunitate.

Într-una dintre cele mai friguroase și ploioase zile petrecute de concurenți în această țară, două misiuni complet diferite vor pune la încercare echipele și vor stabili clasamentul final. Fotbalul și una dintre cele mai vechi tradiții locale, prelucrarea artizanală a bumbacului, devin punctele-cheie ale unei zile în care fiecare avantaj va conta.

Prima provocare îi va duce pe concurenți la Academia de Fotbal Sogdiana, unde îi așteaptă o întâlnire cu unele dintre sportivele care au contribuit la afirmarea fotbalului feminin din Uzbekistan. Sogdiana FC este una dintre cele mai bune echipe feminine din Asia Centrală, iar concurenții Asia Express vor trebui să demonstreze că au curajul să intre la antrenament alături de profesioniste.

Fiecare echipă va alege un plic și va primi o supervizoare care îi va însoți pe parcursul probei. Urmează trei exerciții de antrenament, fiecare reușită fiind validată pe un cartonaș. Însă ceea ce pentru jucătoarele profesioniste face parte din rutina de pregătire se poate transforma într-o provocare serioasă pentru concurenți, cu atât mai mult cu cât frigul și ploaia vor complica fiecare moment al misiunii.

De pe terenul de fotbal, aventura îi va purta apoi către o lume cu totul diferită. Concurenții vor descoperi procesul artizanal de prelucrare a bumbacului, o tradiție veche a Uzbekistanului, transmisă de-a lungul generațiilor.

Aici, viteza trebuie înlocuită de răbdare și atenție. Așa cum femeile din Uzbekistan au curățat generații la rând bumbacul fir cu fir, îndepărtând cu grijă fiecare impuritate, echipele vor trebui să încerce să facă același lucru. Când vor considera că rezultatul este suficient de bun, vor chema judecătorul pentru evaluare.

Calitatea muncii lor va avea consecințe directe asupra continuării misiunii: în funcție de rezultat, concurenții vor primi în fabrică sarcini mai ușoare sau mai dificile. O probă aparent simplă poate astfel să coste timp prețios și să schimbe ordinea echipelor în cursa către imunitate.

Pe o vreme care le va testa suplimentar rezistența, concurenții vor trece de la exercițiile unui antrenament de fotbal profesionist la migala necesară prelucrării bumbacului, într-o zi în care cele două mari misiuni vor decide clasamentul final și echipele care vor intra în lupta pentru marea imunitate.