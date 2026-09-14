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Un break identic cu o Dacie, vechi de 52 de ani, a obținut ITP-ul la RAR Botoșani: a fost condus doar 4026 kilometri din 1974 până acum

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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Un break identic cu o Dacie, vechi de 52 de ani, a obținut ITP-ul la RAR Botoșani a fost condus doar 4026 kilometri din 1974 până acum. Sursă Foto: Registrul Auto Român Oficial / Facebook
Un break identic cu o Dacie, vechi de 52 de ani, a obținut ITP-ul la RAR Botoșani a fost condus doar 4026 kilometri din 1974 până acum. Sursă Foto: Registrul Auto Român Oficial / Facebook
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Un autoturism fabricat acum aproape 50 de ani, în 1974, a atras toate privirile la reprezentanța Registrului Auto Român din Botoșani. Mașina, vopsită în spectaculoasa nuanță „bleu de France”, are peste jumătate de secol și doar 4.026 de kilometri. Și nu a venit doar pentru fotografii, ci automobilul a trecut cu brio Inspecția Tehnică Periodică, potrivit RAR.

Cuprins:

„Fratele” Daciei 1300 are 52 de ani și doar 4.026 km la bord

Pentru români, forma mașinii este greu de confundat. Renault 12 este chiar modelul francez care a stat la baza celebrei Dacia 1300, a cărei producție a început la Mioveni în 1969. RAR descrie automobilul sosit la Botoșani drept o adevărată „bijuterie” și spune că face parte din prima generație Renault 12.

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Mașina este echipată cu un motor de 1.289 cmc, din celebra familie Renault Cléon-Fonte, și se află într-o stare de conservare remarcabilă. RAR precizează că la bord sunt afișați doar 4.026 km. Nuanța „bleu de France” este asociată tradițional cu Franța în sporturile cu motor, iar culoarea deschisă a exemplarului ajuns la Botoșani îi accentuează și mai mult aspectul specific automobilelor franceze din anii '70.

Celebrul motor de 1.289 cmc a ajuns și pe Dacia

Sub capota Renaultului se află una dintre cele mai cunoscute familii de motoare din istoria constructorului francez. Renault Group descrie Cléon-Fonte, cunoscut și drept motorul de tip C, ca pe unul dintre motoarele sale emblematice. A fost prezentat pentru prima dată în 1962 și a echipat, de-a lungul timpului, modele precum Renault 8, Renault 12, Renault 5, Renault 18 și chiar Alpine A110. Peste 14 milioane de motoare din această familie au fost fabricate la uzina Cléon. În cazul Renault 12, baza tehnică omologată de FIA pentru această generație indică un motor de 1.289 cmc, cu patru cilindri în linie și tracțiune față.

În anul 1974 Renault vindea mai multe versiuni ale breakului cu motor de 1.289 cmc. Versiunile mai simple, precum Renault 12 LN/TN Break, dezvoltau aproximativ 54 CP DIN și 88 Nm, în timp ce versiunea TS Break ajungea la aproximativ 60 CP DIN și 92 Nm. Ambele foloseau motorul de 1.289 cmc, dar cu alimentare și reglaje diferite.

Ce putea „fratele” Daciei 1300 în 1974

Ca dimensiuni, versiunile europene Renault 12 Break din 1974 aveau aproximativ 4,40 metri lungime, 1,62 metri lățime și 1,46 metri înălțime, cu un ampatament de aproximativ 2,44 metri. Greutatea varia în funcție de versiune și dotări. Un Renault 12 LN Break cu motor de 1.289 cmc cântărea aproximativ 960 kg, iar masa maximă autorizată ajungea la circa 1.385 kg. Rezervorul avea o capacitate de aproximativ 50 de litri.

Renault 12 Break bleu din 1974, fotografiat la RAR Botoșani. Automobilul francez, model înrudit direct cu Dacia 1300 Break, are peste 50 de ani și 4.026 km afișați pe odometru. Sursă foto: Registrul Auto Român Oficial / Facebook
Renault 12 Break bleu din 1974, fotografiat la RAR Botoșani. Automobilul francez, model înrudit direct cu Dacia 1300 Break, are peste 50 de ani și 4.026 km afișați pe odometru. Sursă foto: Registrul Auto Român Oficial / Facebook

Renault 12 Break era oferit în 1974 atât cu transmisie manuală, cât și, pe anumite piețe și versiuni, cu o cutie automată cu trei trepte, dar RAR nu precizează însă ce transmisie are exact exemplarul ajuns la Botoșani. În funcție de versiune, viteza maximă a unui Renault 12 Break 1.3 era în jurul valorii de 140 km/h pentru variantele de 54 CP.

Dacia 1300 s-a născut din acest model Renault

Renault 12 nu doar că seamănă cu Dacia 1300. Este automobilul după care Dacia 1300 a fost produsă sub licență. În anul 1965, autoritățile române au decis dezvoltarea unei industrii auto naționale și au contactat mai mulți constructori occidentali. Renault a câștigat proiectul cu un automobil aflat încă în dezvoltare, și anume viitorul Renault 12. Contractul dintre statul român și Régie Nationale des Usines Renault a fost semnat la București în septembrie 1966.

Cum Renault 12 urma să fie lansat în Franța abia în 1969, România a început temporar producția Renault 8 sub numele Dacia 1100. Apoi a venit modelul care avea să devină una dintre cele mai recognoscibile mașini din istoria României. Primele automobile Renault 12 produse la Mioveni sub numele Dacia 1300 au fost lansate comercial în octombrie 1969. Renault Group confirmă la rândul său că licența pentru Renault 12 a dat naștere Daciei 1300.

Dacia 1300 Break a apărut la trei ani după „fratele” ei mai mare

Versiunea break a Renault 12 a intrat în gamă în 1970. Dacia a lansat propria versiune 1300 Break în 1973, iar producătorul român precizează oficial că aceasta a apărut la trei ani după modelul echivalent Renault. Așadar, Renaultul break fabricat în 1974 și fotografiat acum la Botoșani este practic contemporan cu primele Dacia 1300 Break care începeau să circule pe drumurile României. Diferențele dintre cele două automobile aveau să crească în timp, odată ce Dacia a început să-și dezvolte propriile versiuni și modificări. Acum, o Dacia 1300 fabricată în 1981 la Mioven, cu aproximativ 85.000 de kilometri la bord, a fost scoasă la vânzare în Germania cu 5.500 de euro

Renault 12 a fost prezentat la Salonul Auto de la Paris în 1969 și a devenit unul dintre modelele importante ale mărcii în anii '70. În Franța, cariera sa s-a încheiat în jurul anului 1980, după apariția Renault 18. În alte țări însă, povestea a continuat mult mai mult. Renault Group arată că modelul a fost vândut sau produs inclusiv în Argentina, Australia, Columbia, Spania, Canada, Africa de Sud și Turcia. În România, arhitectura Renault 12 a continuat prin familia Dacia 1300 și 1310 până în anii 2000.

RAR a prezentat și o „mașinuță breloc” din anul 1969, cu 18 CP la 4.600 de rotații pe minut și o viteză maximă de 95 km/h, care a trecut și ea ITP-ul.

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Tags: Dacia Renault FC Botoşani Registrul Auto Român (RAR)
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