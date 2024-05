Daliana Răducan, logodnica prezentatorului TV Răzvan Simion, se pregătește să uimească invitații la nunta lor din această vară cu o rochie de mireasă unică. Arhitectă de profesie, Daliana a fost atentă la fiecare detaliu al ținutei sale, asigurându-se că aceasta reflectă în totalitate personalitatea ei.

Deși data exactă a evenimentului rămâne un secret bine păstrat, cuplul, logodit de un an, a finalizat deja majoritatea pregătirilor și a trimis invitațiile. Pe contul ei de Instagram, Daliana Răducan a împărtășit un videoclip în care prezintă procesul de creare a rochiei de mireasă. În videoclip, arhitecta este văzută analizând rochii diafane și alegând materiale speciale pentru ținuta sa de vis.

Daliana a optat să nu dezvăluie imagini finale cu rochia, preferând să păstreze surpriza pentru ziua cea mare.

„Se apropie ziua cea mare și mă simt copleșită de emoții. Credeți că e ușor pentru o arhitectă să decidă fiecare detaliu pentru rochia de mireasă?”, a scris Daliana Răducan în dreptul postării.

Despre cea care s-a ocupat de ținută a spus: „A desenat rochia special pentru mine. Fiecare schiță și fiecare detaliu au fost gândite să reflecte personalitatea mea, iar tot procesul creativ a fost o plăcere și o experiență memorabilă pentru mine”.

În dreptul videoclipului, Răzvan Simion a lăsat un comentariu și i-a cerut viitoarei sale soții să-i arate rochia aleasă. „Pot arunca o privire?”, a întrebat prezentatorul de la Antena 1.

Iar ea i-a răspuns categoric: „Nuuuuuuu! Este surpriză”.

Daliana Răducan, noi dezvăluiri despre nunta cu Răzvan Simion

După divorțul de mama copiilor lui, Diana, Răzvan Simion a avut o relație timp de 5 ani cu cântăreața Lidia Buble. Prezentatorul de la Antena 1 s-a despărțit de artistă și a cunoscut-o apoi pe Daliana Răducan, femeia cu care are o relație de mai mulți ani și cu care e logodit.

Acum, cei doi trec la următorul pas al relației, se căsătoresc în vara aceasta. Daliana Răducan a fost invitată la podcastul „Conversatii liminale cu Eliza Kazan”, unde a făcut dezvăluiri atât despre cariera ei în arhitectură, cât și despre viața personală.

Nu s-a ferit și a mărturisit că vara aceasta se căsătorește cu Răzvan Simion, prezentatorul matinalului de la Antena 1, după aproximativ un an de logodnă. Pregătirile sunt în toi, ea deja și-a ales rochia de mireasă. „Cred că am îndeplinit cumva criteriile până acum. Noi suntem logodiți de aproape un an și urmează să ne căsătorim vara aceasta.

Cred că el și-a dorit un companion de viață pe care să simtă că se poate baza, cu care să simtă că se poate dezvolta, cu care știe că poate să își clădească o viață frumoasă. (…) Am plănuit toate detaliile. Am început, am dat drumul la rochia de mireasă, am trimis invitațiile.”, a declarat Daliana Răducan în cadrul podcastului „WHITE – Conversații liminale cu Eliza Kazan”, la care a spus că nu i-a fost ușor să apară.

