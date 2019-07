„M-am împăcat cu soţia, e totul ok. Am comunicat, am tras concluzii. A spus că puteam să aleg varianta să îmi fac de cap puţin şi să vin înapoi acasă, de ce n-am fost şi eu şmecher cum au fost ceilalţi? Am vorbit, ne-am înţeles să nu ne mai aducem aminte, să privim lucrurile înainte. Aş înţelege (n.r. dacă l-ar înşela). Am tras aproape doi ani pentru asta (n.r. să fie iertat). Cadouri, vacanţe. I-am plătit facturile, parfumuri, rochii”, a spus Dan Ciotoi, la Star Matinal, potrivit Spynews.

Citește și

Singura școală de subofiţeri pompieri din România va primi și fete! Absolventele de liceu care vor să devină salvatori se vor „bate” cu băieții pe 300 de locuri anul viitor

Citește mai multe despre dan ciotoi pe Libertatea.