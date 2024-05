Dan Negru a revenit la Kanal D cu un nou sezon al emisiunii „Jocul cuvintelor”, show în care nu mulți au crezut la început. Emisiunea poate fi urmărit în fiecare luni și marți, de la ora 23:00, la Kanal D.

Despre schimbările în televiziune, proiectele sale la Kanal D și viața de familie, Dan Negru ne-a vorbit într-un interviu sincer și fără ezitări.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Libertatea: Dan, ai o carieră impresionantă și mulți tineri visează să aibă succes la fel ca tine. Cum reușești să îți menții relevanța și popularitatea într-o industrie atât de dinamică și competitivă?

Dan Negru: Refuzând proiectele în care nu cred! Am refuzat mai mult decât am acceptat în toată cariera mea. Secretul meu a fost să refuz proiecte în care n-am crezut indiferent de oferta financiară. Contractele financiare mi le negociez în câteva minute, dar proiectele pe care urmează să le fac le negociez săptămâni multe.

– Care a fost cel mai mare risc pe care ți l-ai asumat în cariera ta și cum s-a dovedit acesta?

Recomandări INVESTIGAȚIE. Ce au în comun Cristian Popescu Piedone și Nicușor Dan: primăriile pe care le conduc au semnat contracte de milioane de euro cu firme ai căror patroni au conexiuni cu oameni din serviciile secrete

– Să merg mereu pe contrasens cu formatele pe care le-am avut. E un risc să nu mergi acolo unde merge valul. Nu credea nimeni în show-uri cu copiii în prime time, le-am făcut, nu credea nimeni în quiz pentru oameni isteți, le-am făcut. Cea mai mare realizare în viață e să faci ceea ce alții îți spun ca nu poți să faci.

– Ai prezentat multe emisiuni de succes. Dacă ar fi să alegi una care ți-a fost cea mai dragă, care ar fi aceea și de ce?

– N-aș putea să aleg între Dara și Bogdan, copiii mei. Așa e și cu formatele pe care le-am făcut. De un lucru sunt sigur, niciodată nu m-am mai întors la un format pe care l-am închis. Am și acum o mulțime de oferte să mă întorc la unele hituri din trecut. Gata! Nu mai vreau. Nu m-am întors niciodată la un show vechi oricât de mare succes ar fi avut!

– Ai lucrat cu multe personalități din industria divertismentului. Poți să ne povestești despre o experiență deosebită sau un moment amuzant din culise?

– Mi-era mai ușor să lucrez cu cei de demult. Ca prezentator era ușor să faci emisiuni cu Vadim Tudor, Piersic, Stela Popescu, Adrian Păunescu pentru că vorbim de oameni cu un bagaj mare de cunoștințe care prin vorbe puteau salva orice format TV. E mai greu azi pentru că puștii-vedetă de acum au un bagaj limitat de cunoștințe, au un vocabular mai restrâns, care îl face pe prezentator să fie mult mai atent, mai activ.

Recomandări Ploi torențiale în mare parte din țară. Meteorologii au emis noi avertizări meteo cod galben – HARTA

– Cum au fost filmările pentru „Jocul cuvintelor”? Show-ul în care nu mulți credeau la început este acum de mare succes.

– E mult mai prețioasă victoria când o obții după ce toți ceilalți îți spuneau că e imposibil. De asta mă bucur de succesul uriaș pe care-l are „Jocul cuvintelor”. Chiar și reluările de după-amiaza fac audiențe mari și asta arată că piața de TV de la noi s-a schimbat și că există și un alt fel de public la TV, publicul isteț.

„Azi sunt sute de platouri de TV, cabine pentru fiecare vedetă, bugete uriașe. Am crescut cantitativ. Cred că am involuat însă calitativ”

– Cum ai reacționa dacă cei doi copii ai tăi ți-ar spune că vor să participe la „Jocul cuvintelor”?

– Cu un ochi aș rade, cu altul aș plânge. M-aș bucura de interesul pentru concursuri în care contează mintea. Dar ei știu că nu-mi expun familia prin ziare sau emisiuni de televiziune, îi las să-și trăiască liniștiți copilăria, fără să-i arăt prin social media sau la TV.

– Cum a evoluat industria televiziunii de când ai început tu și până acum? Ce schimbări majore ai observat?

– Când eu am început erau 2-3 televiziuni cu totul, online nu exista și singura distracție a românului era televizorul. Azi e o abundență de prezentatori, de televiziuni, de emisiuni. Azi nu mai știi de unde să-ți iei informația și divertismentul. La Academia Vedetelor, acum 25 de ani, împărțeam același platou de TV cu Divertis și ne schimbam pe unde apucam. Azi sunt sute de platouri de TV, cabine pentru fiecare vedetă, bugete uriașe. Am crescut cantitativ. Cred că am involuat însă calitativ.

Recomandări Bătaie în Parlament. Florin Roman îl acuză pe Dan Vîlceanu că l-a lovit cu genunchiul în față: „Voi depune plângere”. Reacția lui Ciucă

Ce lecție a învățat Dan Negru de la Florin Piersic

– Care este cea mai prețioasă lecție pe care ai învățat-o de la Florin Piersic?

– Bunătatea. Când tata era în faza terminală a bolii lui, Florin mă suna în fiecare dimineață să mă întrebe cum e tata.

– Cum arată o zi obișnuită din viața ta atunci când nu ești pe platourile de filmare?

– Depinde de zi. Rezolv toate probleme normale ale vieții cotidiene, am evenimente de prezentat prin țară, stau cu ai mei. Încerc să savurez fiecare zi…

– Ce valori și principii încerci să le transmiți copiilor tăi?

– Cred că un om bun nu va putea niciodată să fie învins de nimeni. Generația lor va fi una a elitelor, toți sunt deștepți, știu limbi străine, fac cursuri de tot felul. Dar vor învinge cei buni. Așa a fost mereu.

„Dumnezeu când a făcut timpul l-a făcut destul. Noi nu știm să-l împărțim”

– Cum reușești să petreci timp de calitate cu soția și copiii tăi, având în vedere programul tău încărcat?

– E o falsă problemă asta cu lipsa timpului. Nu știm să îl gestionăm. Dumnezeu când a făcut timpul l-a făcut destul. Noi nu știm să-l împărțim.

– Care este cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o ca părinte și cum ai depășit-o?

– Nu-i zi fără provocare și de abia acum vine adolescența! Acum începe provocarea!

Urmărește-ne pe Google News