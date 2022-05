Prin emisiunile sale pe care le-a avut de-a lungul timpului au trecut mulți artiști care acum sunt celebri. Dan Negru povestește că el este cel care l-a prezentat pentru prima dată pe Pepe, dar și pe Minodora.

„Eu l-am prezentat prima oară pe Pepe, apoi am colaborat cu el și la ”Next Star”, dar și pe Minodora la Maxxim, și ea a cântat prima oară tot la mine într-o emisiune tv. Lui Marcel Pavel i-am prezentat debutul la Festivalul ”Mamaia”, dar și tenorului Vlad Miriță, au luat și premii atunci”, a povestit prezentatorul de la „Jocul cuvintelor”, pentru ego.ro.

Vedeta de la Kanal D crede că le-a purtat noroc celor pe care i-a prezentat la debut, pentru că toți au devenit acum celebri. Dan Negru spune că el este cel care a inventat-o pe „Mama Natură”, fiind vorba despre Roxana Ionescu, cea cu care a împărțit același platou de televiziune pentru mulți ani. În prezent, el a renunțat la acel tip de emisiuni și a vrut să încerce ceva noi, un quiz.

„I-am nășit pe toți. Pe Mama Natură eu am inventat-o, iar pe maneliști tot eu i-am adus la tv. Însă, apoi, am vrut și altceva. Au trecut acele vremuri, am vrut să prezint un quiz, o emisiune care îți antrenează mintea”, a mai declarat prezentatorul.

Dan Negru a petrecut Paștele cu Mirabela Dauer

Cu o parte dintre cei cu care a colaborat pentru emisiunile sale a rămas prieten. De Paște, Dan Negru a petrecut alături de familia sa și de Mirabela Dauer la munte, lângă Hunedoara. Artista se înțelege bine cu soția prezentatorului, dar și cu cei doi copii pe care acesta îi are cu Codruța.

„De Paște, am petrecut alături de Mirabela Dauer, la munte, undeva pe lângă Hunedoara. Se înțelege bine și cu nevastă-mea, dar și cu cei doi copii ai mei. Ne știm de 25 de ani, este prietena noastră de familie. Alături de Mirabela m-am pozat, în aceeași ipostază, din 12 în 12 ani. Prima oară a fost la TVR, în primul meu decor de televiziune, a doua poză e realizată în pauza unui Revelion, iar ultima este făcută recent, de Paște. Nouă ne-a făcut cunoștință regretatul producător de televiziune Titus Munteanu. Și cu dânsul ne vizitam, l-am îndrăgit, era tare blând. Acum, dacă ar mai fi trăit, nu și-ar mai fi găsit locul în televiziune”, a mai spus Dan Negru pentru sursa mai sus menționată.

