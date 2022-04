Faptul că Dan Negru și-a dat demisia de la Antena 1, după mai bine de două decenii, a luat pe toată lumea prin surprindere. „Regele audiențelor” revine pe micul ecran, din 20 aprilie la Kanal D, cu un altfel de proiect. Prezentatorul ne-a vorbit despre noua emisiune, despre plecarea de la Antena 1, dar și despre motivul pentru care a investit în imobiliare. De asemenea, vedeta a precizat că nu și-ar dori ca cei doi copii ai săi, Dara și Bogdan, să facă televiziune.

Deși i s-a propus de mai multe ori să intre în politică, Dan Negru a refuzat de fiecare dată. Prezentatorul de la Kanal D a povestit și despre întâlnirea pe care a avut-o cu reprezentanții unui partid politic important din România.

LIBERTATEA: Cum este la Kanal D? A fost o schimbare care a luat pe toată lumea prin surprindere.

Dan Negru: Să știi că nu e mare diferență. Piața noastră e o piață mică, e un chioșc zona de televiziune. Oamenii cu care lucrez aici sunt aceiași cu care lucrez de mulți ani. De exemplu, producătorul general al show-ului „Jocul cuvintelor” este Nicoleta Ilie. Acum vreo 25 de ani, prima dată am făcut cu Nicoleta Ilie preselecție de Eurovision la TVR. Nu e o diferență sau o schimbare. Se schimbă doar sigla. Noi suntem ca fotbaliștii.

– Povesteai că îți dai sacoul jos la un moment dat, în cadrul emisiunilor, pentru ca telespectatorii să nu schimbe programul și să creezi intriga aceea „Oare ce va urma?”. O să apelezi și la „Jocul cuvintelor” la aceeași strategie?

– Cu sacoul? Să vedem… Cum o fi.

„Nu există numai femei goale la televizor, există și oameni care au ceva în cap”

– Ți se spune „Regele audiențelor”. Te-ai gândit că poate noua emisiune de la Kanal D nu o să facă rating?

– Nu e neapărat despre audiențe aici. Știu cu ce se mănâncă audiența. Ce mă bucură pe mine este că aici aducem un alt tip de public, un public smart (n.r. – inteligent). Publicul spune că „hai, mă, că lumea nu se uită la oameni din ăștia deștepți. Lumea se uită tot la pocnitori, la gagici goale, la ăia care fac ciorbă de văcuță”. Eu cred că emisiunea asta e saltul de la polonic la pix. Eu cred că e timpul să-i arătăm și pe ăia care au ceva în cap, nu numai pe ăia care își dau cu fundul de gheață. Eu știu cum e să faci audiență foarte bine, dar hai să-i arătăm și pe ceilalți oameni. Trebuie să avem răbdare cu ei. S-ar putea, într-adevăr, ca noi acum să ne ducem cu legume la măcelărie. Adică… toată lumea să fie obișnuită să mănânce carne și noi venim „nu vreți și legume?”. Nu există numai femei goale la televizor, există și oameni care au ceva în cap. Nu vreți să îi vedeți și pe aceștia? Nu sunt numai ăia care se duc și se cuplează sau fac nu știu ce… Noi venim cu o altă ofertă. De fapt, „Jocul cuvintelor” e altă ofertă, pentru că e cu niște oameni pe care nu-i vezi la televizor până acum. Oameni cărora le merge mintea și până acum televiziunea nu i-a luat în seamă.

„M-a căutat un partid important de la noi”

– Spuneai că la Antena 1 era mai relaxat, că intrasei într-o fază de platou. Acum muncești mai mult? Emisiunea o să fie de trei ori pe săptămână la Kanal D.

– Nu neapărat. Nu despre asta este vorba. Acolo simțeam că fac aceleași lucruri.

– Era monotonie?

– Era o monotonie și întotdeauna trebuia să… adică făceam același lucru și mă întorceam la aceleași formate pe care le-am tot făcut. Nu veneam cu nimic nou. Acum am curajul să aduc niște oameni noi la televizor, oamenii smart. Nu copiez PRO TV! (râde). Nu mă mai obligă nimeni, nu trebuie să mai copiez PRO TV.

– Spuneai că ai primit la un moment niște oferte de a candida la Primăria din Timișoara. Te-ai gândit vreodată să intri în politică?

– Am avut mai multe oferte din zona politică. Odată m-a căutat un partid important de la noi. M-am întâlnit cu liderii acelui partid la un restaurant și m-am dus așa… nu știi ce o fi. Au venit cu niște laptop-uri și mi-au arătat că am șanse să candidez la primăria Timișoarei. Eu vreo jumătate de oră am crezut că mă filmează cu camera ascunsă, eu fiind cu farsele… făcând farse ani de zile cu „Plasa de stele”. M-am gândit că îmi fac unii farse și acum vor să mă filmeze cu camera ascunsă și să vadă cum reacționez eu. N-am crezut că este adevărat. După am văzut că ei vorbeau serios. Nu mă pricep! Nu m-aș băga niciodată în politică, pentru că nu mă pricep. Cum aș putea să fiu eu primarul unui oraș când nu știu de unde vine apa caldă, nu știu cum se dă drumul la calorifere. Nu, n-am ce să caut. Asta cu politica a fost așa… Au fost oameni care mi-au propus să intru în zona asta de administrație care să aibă legătură cu media. Sau să candidez pe liste de Parlament. De fiecare dată am zis: „Mă, faceți mișto de mine? Ce mă pricep eu la din astea?”.

„Mi-ar plăcea să mă pricep să îmi cresc copiii bine”

– La ce se mai pricepe Dan Negru în afară de televiziune? La ce ești mai bun?

– Habar n-am. În afară de televiziune mi-ar plăcea să mă pricep să îmi cresc copiii bine.

– Eu cred că sigur au o educație bună!

– O să vedem când cresc.

– Ce principii le insufli copiilor tăi?

– Cred că copiii, în anii care vin, ăia care vor reuși vor fi copiii care au bunătate. Cred că bunătatea face diferența. Vreo 7-8 ani am făcut emisiuni cu copii, iar atâția copii geniali n-am văzut în viața mea. În toată cariera mea, o dată la câțiva ani de zile reveneam la emisiuni cu copii. Prima am făcut-o acum vreo 20 de ani și se numea „Echipa fantastică”, am făcut-o cu Titus Munteanu, după care am făcut „Vreau să fiu mare vedetă”, după care am făcut „Next Star”. Tot timpul am făcut emisiuni cu copii și am văzut ce înseamnă talentul lor. Toți au talent! O generație super talentată! Dar să știi că bunătatea o au tot mai puțini, pentru că părinții lor nu au bunătate. Și atunci… eu cred că în anii care vin, bunătatea o să facă diferența.

– Ți-ar plăcea ca și ei să o ia pe drumul acesta al televiziunii?

– În niciun caz! Sper că nu! Când ei vor fi mari, cred că televiziunea nu va mai avea forța pe care o are acum. Încet, încet online-ul… Televiziunea nu o să mai nască brand-uri atât de mari cum a fost Răduleasca, cum a fost Brenciu, Esca. Televiziunea nu mai naște oamenii ăștia.

„Am încercat să îmi bag banii în cărămizi ca să pot să fac televiziune relaxat”

– Ce nu știu oamenii despre Dan Negru?

– Habar n-am. Dar să știi că eu cu familia mea suntem așa… noi de noi. Nu suntem… Să știi că poți să fii discret în România. Numai dacă vrei să faci fițe, atunci nu ești discret. Ăia care zic „Domne, nu mai scap de presă, de celebritate”, ăia sunt fițoși. E foarte ușor să fii discret în România.

– Acum ai impresar? Povesteai că ai fost cu soția la negocierile cu Kanal D, pentru că ea e cel mai bun impresar.

– Am fost cu soția să vedem ce și cum. N-am avut niciodată impresar.

– Este Dan Negru și om de afaceri? Câte blocuri ai?

– Este mult zis. Sunt în domeniul imobiliarelor, dar la nivel mic, un fel de junior, de pitic. Am imobiliare, dar ceva mic. În anii mei de televiziune am încercat să îmi bag banii în cărămizi ca să pot să fac televiziune relaxat, fără să fiu forțat de… „n-am de unde să câștig, nu îmi place formatul ăla, dar trebuie să-l fac cu orice preț, că n-am altfel din ce să trăiesc”. Sunt foarte mulți oameni care fac televiziune din cauza banilor, doar pentru bani. Eu nu fac asta, mie mi-a dat o relaxare. De aici până la a fi mogul e cale lungă. Nu sunt mogul! Era puțin exagerat.

