Proiectul la care face referire vedeta Kanal D este așa-numita „Alternativa Techirghiol”, un drum de 30 de kilometri, cu rol pentru detensionarea traficului. Deși soluția tehnică există teoretic de mult timp, circulația în sudul Litoralului devine un coșmar.

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Dan Negru: „Proiectul e gata de 10 ani, dar nimeni nu l-a construit”

„«Alternativa Techirghiol» e un drum de 30 de km care ar salva litoralul de blocajele de trafic. Proiectul e gata de 10 ani. ZECE ani! Dar nimeni nu l-a construit, așa că, în fiecare vară, litoralul e blocat pe o șosea care leagă stațiunile. Ieri am făcut 2 ore între Eforie și Mangalia! Și în fiecare vară îmi promit ca nu mai vin!”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

În mesajul său, prezentatorul TV pune în oglindă eforturile investitorilor privați din turism cu ritmul lent în care administrația publică dezvoltă infrastructura de transport.

„Drumul care leagă stațiunile Mării Negre e dintotdeauna blocat. Degeaba privatul face hoteluri, festivaluri, terase, că vine statul și le pune frână. 30 km în 2 ore pentru că statul are capul mic și corpul mare. Și treaba lui e să creeze probleme!”, a adăugat Dan Negru.

Dan Negru: „Unde se duc impozitele mele?”

Experiența neplăcută l-a determinat pe Dan Negru să ridice semne de întrebare cu privire la eficiența utilizării banilor publici și la modul în care sunt gestionate taxele colectate de la cetățeni.

„Și atunci, unde se duc impozitele mele? Statul e hoțul care fură cu acte în regulă! Nu doar la noi și nu doar acum. Acum 200 de ani, Thomas Jefferson a spus: «Statul are capul mic și corpul mare. Cântărește mult și gândește puțin»”, a încheiat el.

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