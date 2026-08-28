Frumoasa cântăreață a divorțat oficial de artist la începutul acestui an, după ce despărțirea survenise chiar în preajma Crăciunului din 2025. Iar în lunile ce au trecut, Codruța Filip a mers inclusiv la terapie, după cum a afirmat chiar ea de nenumărate ori.

Recent, într-un interviu pe care l-a acordat la SpyNews TV, emisiune de la Antena Stars, celebra artistă a precizat că părinții sunt cei care i-au oferit cea mai mare încredere de-a lungul vieții și în special după divorț.

„Pur și simplu mi-au zis să fac ce simt, doar că trebuie să mă ghidez după propria intuiție și să las lucrurile să vină de la sine. Ei au încredere în mine 100%, așa cum au avut dintotdeauna. Toate experiențele prin care am trecut m-au călit. Nu mai fac terapie, am făcut. Am înțeles ce era de înțeles. Terapeutul mi-a spus că am făcut ce era de făcut și nu e problemă la mine. Am înțeles că nu e despre mine și trebuie să merg mai departe”, a spus Codruța Filip.

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Cântăreața a vorbit și despre posibila apariție a unui nou iubit în viața ei, după ce la începutul anului a divorțat de Valentin Sanfira și nici nu voia să audă de o altă relație.

„Eu nu pun accent pe zodii. Eu cred că trebuie să știi chestii generale, din ce familie provine, ce trecut are… Nu despici firul în patru. Pentru mine, primordial este să fie un om onest și deschis. Poate e important să te bazezi pe instinct. Nu mă interesează ca viitorul partener să fie bogat. Mi-am dat seama că familia e cea mai de preț și nu trebuie să renunți doar că pentru tine nu a mers la un moment dat”, a mai afirmat Codruța Filip la Antena Stars.

Codruța Filip se gândește la viitorul ei

Recent, într-un podcast de pe YouTube, artista spunea că este deschisă la o nouă relație, chiar dacă în trecut nu credea asta.

„O să fiu mult mai atentă, mult mai selectivă, mult mai, mult mai… Dar asta nu înseamnă că nu mai cred în așa ceva”, a spus celebra cântăreață, în momentul în care dialogul a ajuns la relații. „Păi, și dacă se termină iar prost?”, a întrebat-o Sabin Tudor, moderatorul podcastului, pe artistă. „Dacă se termină iar prost, asta este”, a răspuns Codruța Filip, iar prezentatorul a insistat: „Îți iei două șocuri, nu e OK”.

„E o loterie. Și ce faci acum? Stai și te gândești ca drobul de sare, știi? Aoleu, pică, pică, pică… Vai ce ne facem? Păi, asta este, riscăm! Nu riști, nu câștigi, nu?”, a mai afirmat cântăreața. „Ești cam curajoasă”, a fost concluzia trasă de Sabin Tudor. Însă Codruța Filip l-a asigurat pe acesta că așa gândește ea acum, chiar dacă în urmă cu doar câteva luni, artista era total diferită: „Gândirea asta nu o aveam acum câteva luni, dar am ajuns să gândesc astfel. Pentru că trebuie!”.

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