Traseul călătoriei a fost gândit în detaliu, cu oprirea strategică în mai multe orașe de tranzit, pentru ca drumul lung să nu devină obositor pentru cei mici. Organizarea acestei vacanțe a avut la bază dorințe clare ale întregii familii, de la experiențe feroviare spectaculoase până la vizitarea unor locuri devenite celebre în întreaga lume.

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„Dacă mă urmăriți pe stories, știți deja că am ajuns în Scoția, destinația finală a vacanței noastre. De când am organizat această călătorie, familia a avut două dorințe clare: trenul care se urcă pe feribot în Sicilia și traseele trenurilor din Scoția, cunoscute din seria Harry Potter. Așa că, după o vacanță de 6 zile la plajă, în sudul continentului european, urmează acum una la o cu totul altă climă în nordul continentului. Desigur, între cele două destinații îndepărtate au fost mai multe opriri, în mai multe orașe de tranzit, inclusiv cu nopți de cazare, ca să nu devină obositor”, a mărturisit Dana Rogoz.

Dana Rogoz: „Am călătorit cu Mail Rail, aflând povestea trenulețelor care au dus scrisorile pe sub oraș”

Înainte de a ajunge în ținuturile scoțiene, vedeta a făcut o oprire la Londra, de unde a împărtășit cu comunitatea ei din mediul online câteva dintre cele mai interesante impresii și recomandări de călătorie. Pentru cazare, familia a optat pentru un apartament generos și excelent poziționat în inima capitalei britanice, închiriat prin platforma Booking.

„Dar până la Scoția, eu am rămas datoare cu fotografiile și recomandările din Londra. Am mers la The Postal Museum și am călătorit cu Mail Rail, aflând povestea trenulețelor care au dus scrisorile, pe sub oraș, timp de 76 de ani, până în 2003. A fost o experiență cu adevărat impresionantă, distractivă, mai ales pentru copii, dar și… nostalgică”, a adăugat actrița.

Dana Rogoz: „A fost chiar emoționant să ne aducem acum copiii la acest spectacol”

Un alt moment special al sejurului britanic a fost vizita la Lyceum Theatre, unde au urmărit celebrul musical „The Lion King”. Spectacolul a avut o încărcătură puternică pentru Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, care văzuseră producția pentru prima dată în urmă cu un deceniu și jumătate.

„Si apoi am mers la Lyceum Theatre pentru musicalul The Lion King, pe care Radu și cu mine l-am văzut prima oară acum vreo 15 ani. A fost chiar emoționant să ne aducem acum copiii la acest spectacol și să îi vedem atât de fericiți! Tot în Londra ne-am reîntâlnit cu Barbu, cu care am continuat aventura spre Scoția. Povestea continuă…”, a încheiat Dana Rogoz.

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