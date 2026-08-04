Dimensiuni generoase și dotări de ultimă generație

Cu un preț de pornire de aproximativ 35.000 de euro (38.400 de dolari), noul vehicul oferă un pachet tehnic incredibil: o autonomie totală de până la 1.705 kilometri și un spațiu interior gândit sub conceptul unui living modern, relatează Focus.de.

Producătorul chinez Xiaomi își extinde gama de vehicule cu două modele noi de SUV cu tracțiune hibridă.

Precomenzile pentru noua serie, denumită SkyNomad, au fost deja deschise oficial, iar primele livrări către clienți sunt programate să înceapă în luna septembrie, conform informațiilor publicate de portalul de știri Musavat.

Prin dimensiunile lor generoase, nivelul ridicat de echipare și dotările tehnologice de ultimă generație, noile modele Xiaomi sunt poziționate ca rivali direcți pentru vehiculele de teren consacrate, cum ar fi modelele din gama Range Rover.

Urmează variante de bază

Strategia chinezilor se bazează pe oferirea unui nivel similar de confort și performanță, însă la un cost mult mai accesibil pentru cumpărători.

Vehiculele utilizează un sistem de propulsie de tip hibrid în serie. În această configurație, un motor pe benzină de 1,5 litri funcționează exclusiv pe post de generator, având rolul de a alimenta bateria cu energie electrică în timpul mersului, în timp ce tracțiunea este asigurată integrat de motoarele electrice.

Modelul de intrare în gamă, denumit N70 Max, are o configurație cu cinci locuri și este oferit la un preț de pornire de aproximativ 35.000 de euro(38.400 de dolari). Pentru clienții care își doresc mai mult spațiu, versiunea de top N90 Max vine cu un habitaclu generos cu șapte locuri și un preț de pornire de circa 41.000 de euro (44.400 de dolari).

Producătorul a anunțat deja că această strategie de lansare va fi urmată ulterior de introducerea unor variante de bază și mai accesibile ca preț, menite să atragă un public mai larg.

Performanțe de top pentru noul N90 Max

Vârful de gamă N90 Max impresionează prin dimensiunile sale masive, având o lungime de aproape 5,3 metri și un spațiu interior extrem de flexibil.

În ciuda gabaritului considerabil, vehiculul oferă performanțe dinamice remarcabile. Cele două motoare electrice dezvoltă împreună 422 de cai putere, reușind să accelereze masivul SUV de la 0 la 100 km/h în mai puțin de șase secunde.

Bateria de la bord oferă o autonomie exclusiv electrică de 464 de kilometri, calculată conform standardelor de testare din China. Totuși, în combinație cu rezervorul de combustibil, autonomia totală ajunge la o valoare record de până la 1.705 kilometri.

În plus, tehnologia de încărcare rapidă permite alimentarea bateriei de la 20% la 80% în doar 18 minute, eliminând timpii lungi de așteptare la stațiile de încărcare.

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