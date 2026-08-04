Conform IPJ Buzău, bărbatul, domiciliat în Ploieşti, a pătruns pe un sector de drum cu acces interzis şi a pierdut controlul volanului.
În urma impactului, unul dintre poliţiştii din autospecială a fost transportat la spital de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă pentru îngrijiri medicale.
Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanţele în care s-a produs accidentul. Oamenii legii au deschis un dosar penal, iar cercetările sunt în desfăşurare.
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