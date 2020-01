Așa că, pentru a marca împlinirea a 50 de ani, vedeta pregătește o petecere de pomină, însă nu pentru gașca ei de prieteni, ci pentru ea însăși, pe ritmuri braziliene. Dana Săvuică se pregătește să plece la Rio, însă înainte a trecut și pe la medicul estetician pentru a corecta, ici-colo, trecerea timpului.

“Pe 23 ianuarie fac 50 de ani, marele «prag», și mi-am dorit să-mi îmbunătățesc cumva aspectul ca atunci când o să mă sărbătoresc. Vreau să arăt bine și vreau să am un look fresh și să par cât mai tânără”, ne-a mărturisit Săvuică, adăugând că, deși a călătorit destul de mult, nu a ajuns niciodată în Brazilia. Așa a hotărât să își petreacă ziua de naștere la Rio:

“Eu mi-aș dori foarte mult să călătoresc, să plec cu niște prietene de-ale mele, undeva, câteva zile. Spre exemplu, mi-aș dori să ajung la Rio, în Brazilia, nu mă întreba de ce tocmai acolo pentru că nu am un răspuns, doar că-mi doresc foarte mult să vizitez această țară și cred eu că acesta este momentul. Plus că am auzit că această nație este foarte libertină, foarte deschisă și foarte iubitoare de frumos. De frumusețea feminină, la orice vârstă. Deci practic acolo nu o să auzi: «Vai a făcut 50 de ani», o să auzi: «Wow, ce bine arăți», fără să puncteze vârsta. Ori românii continuă să pună accentul ala pe vârstă”.

Recomandări El e bărbatul care a spânzurat un cățel. Halucinant ce le-a spus polițiștilor! Video

“Mi-aș dori foarte mult să rămân pe val”

Pe lângă sănătate și fericire pentru ea și cei din jurul ei, Dana Săvuică visează la frumusețea veșnică, dar și la aprecierea celor din jur, fără să i se sublinieze faptul că, după o anumită vârstă, femeile nu mai au voie să acorde o atenție deosebită aspectului fizic, ci trebuie să aibă cu totul alte preocupări. “Îmi doresc să am o viață cât mai lungă și mai plină, adică aș vrea să-mi păstrez feminitatea, frumusețea, să mă îngrijesc, să arăt bine, să fiu sănătoasă. Mi-aș dori foarte mult să rămân pe val, ca să zic așa, pentru că oamenii au tendința să uite de cei care trec de o anumită vârstă. Nu vorbesc acum de 50 de ani, că deja sunt «tânără» la vârsta asta, dar mă uit în jur și uneori mai aud comentarii de genul: «Aoleu, ai vârsta mamei mele». Presupun că ei nu-și dau seama, dar ei o jignesc pe mama lor. Adică ce înseamnă că, dacă a trecut de o anumită vârstă, nu mai trebuie să fie frumoasă, să se îngrijească, nu mai are dreptul la viață, nu mai are dreptul să călătorească, să iasă în oraș, să iubească, să facă sex?”, ne-a mai declarat Săvuică.

VIDEO: Robert Hanciarec

Citeşte şi:

Intervenția estetică făcută de Dana Săvuică, înainte de a împlini 50 de ani

Eugenia Șerban și-a aniversat ziua de naștere alături de prieteni. Cât de bine arată actrița la 50 de ani

GSP.RO Liță Dumitru a avut cancer, apoi s-a mutat în SUA. Cum isi castiga existenta acolo la 70 de ani, unii clienti i-au facut plangere

HOROSCOP Horoscop 05 ianuarie 2020. Taurii beneficiază de sprijinul celor din jur