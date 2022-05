În cadrul podcastului „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Dani Oțil a mărturisit că s-a bucurat de o atenție mai mare după ce a început relația cu Mihaela Rădulescu. Apărea peste tot alături de vedetă, toți paparazzi îi urmăreau. În acest context, multe oferte i-au fost propuse atunci.

„Într-o zi, când am devenit mai celebru și nu neapărat mulțumită mie, ci că eram într-o relație cu o doamnă mai în vârstă și atunci era wow, și care era mai celebră, evident, pentru că am început să apar mai peste tot, m-a chemat un domn foarte important care se ocupa de BMW în România. Am purtat o discuție despre cum ar trebui să fie un motociclist vechi, să promovez niște motoare. Am primit un BMW nou, contract de imagine, pentru 1 an de zile.”, a explicat prezentatorul matinalului de la Antena 1.

Totodată, lui Dani Oțil i s-a propus să primească o mașină de zeci de mii de euro, să facă promovare. A renunțat, nu era împăcat să aibă o astfel de mașină și să locuiască într-o garsonieră în București, cumpărată în rate. „Apoi mi-a zis că, pentru că am multă vizibilitate, dacă nu vreau să îmi dea un BMW X6. Eu aveam Skoda atunci. Au fost cei mai grei pași, am transpirat puțin rece. I-am zis că nu vreau mașina și el mi-a zis „Poftim?” I-am spus ca am o garsonieră în rate, luată în franci elvețieni. Am plătit-o de 3 ori.

Eu le zic oamenilor că mă cheamă la audit, nu am bani de impozite. Cum ar fi să mă vadă la semafor? X6 abia se lansase. În primă fază, omul a luat-o foarte rău, m-am gândit că nu o să îmi dea nici motocicleta. Până la urmă mi-a scris că este o lecție de marketing, deși el voia expunere. Mi-a zis că aveam dreptate și că avea vedete pe lista de așteptare la X6. Apoi mi-a zis să mă duc să iau motocicleta”, a mai spus Dani Oțil.

În prezent, Dani Oțil e căsătorit cu Gabriela Prisăcariu și au împreună un băiețel. În schimb, Mihaela Rădulescu trăiește în Monaco cu Felix Baumgartner, iubitul ei.

