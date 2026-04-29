Apariția lui Aris Eram alături de Yasmin Awad, fosta parteneră a lui Florin Ristei, a stârnit valuri nu doar în mediul online, ci și în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. După ce imaginile cu cei doi au devenit virale, subiectul a fost adus în discuție chiar în direct, spre deliciul telespectatorilor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 26

Imagini care au aprins speculațiile

Potrivit fotografiilor apărute în spațiul public, Aris Eram și Yasmin Awad au fost surprinși într-un club din Capitală, unde au petrecut împreună ore bune. Cei doi au dansat, au schimbat priviri și au părut extrem de apropiați.

Seara a continuat într-o atmosferă animată de lăutari, iar, la un moment dat, Aris i-ar fi făcut chiar dedicații brunetei, gest care a alimentat și mai mult zvonurile despre o posibilă relație.

Dani Oțil a dat startul glumelor

Subiectul nu a fost ignorat nici în emisiunea matinală. Dani Oțil a profitat de moment și a lansat o serie de ironii la adresa colegului său, transformând situația într-un adevărat „roast” în direct. Cu stilul său caracteristic, prezentatorul a făcut remarci acide, stârnind râsete în platou și reacții din partea colegilor.

„Ai grijă cu Aris Eram, că el e geană. Orice facem noi, haț! Știți pescărușii ăia care abia așteaptă, care fură biscuiți? Sunt atât de obișnuiți și antrenați, la fel ca Aris, să culeagă în urma ta biscuiți, că haț! De foame s-au adaptat. Ce nu știu să facă pescărușii, am observat că nici Aris nu a reușit, să danseze pe manele. Știți pescărușii din Finding Nemo, ei au câteva calități. Nu sunt foarte inteligenți, și orice se întâmplă, ei strigă ce a strigat și aseară Aris «Mine! Mine! Mine!». Orice se întâmplă”, a spus Dani Oțil în cadrul emisiunii Neatza.

Reacția lui Florin Ristei

Deși era direct vizat de context, Florin Ristei a ales să rămână puțin mai rezervat. Artistul nu a comentat în mod direct imaginile sau situația, preferând să păstreze discreția. Cu toate acestea, momentul nu a trecut neobservat și a devenit rapid unul dintre cele mai discutate subiecte ale ediției.

„Aris era… «Oleacă de Cringe». Acum îi e și foame că a ieșit de la Survivor. Da, de foame, știu”, a spus Florin Ristei râzând.

Între glume, ironii și imagini virale, povestea dintre Aris Eram și Yasmin Awad continuă să atragă atenția publicului.

Rămâne de văzut dacă este vorba doar despre o apropiere de moment sau despre începutul unei noi povești în showbizul românesc, însă un lucru este sigur: subiectul a devenit deja unul fierbinte, atât online, cât și pe micile ecrane.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE