Dani Oțil a lipsit de la Antena 1 deoarece Gabriela Prisăcariu și micuțul Luca Tiago s-au îmbolnăvit. Nu toți fanii prezentatorului de la Antena 1 au aflat de situația cu care acesta se confruntă, l-au certat în mediul online, i-au trimis mesaje în care l-au întrebat de ce lipsește.

Inițial, Dani Oțil nu a fost deranjat, însă fanii au tot insistat cu întrebările, iar atunci el nu a mai rezistat. Acum, el a revenit la Antena 1 și a răbufnit după toate mesajele primite. „Am o problemă foarte reală și o s-o exprim foarte sincer. Noi suntem aici de 14 ani, facem luna asta.

Oficial, eu nu am lipsit din motive medicale niciodată, inclusiv când m-am operat la nas am venit aici, dar n-am fost lăsat să intru că eram vânăt, dar am fost aici. Acum că am lipsit, dar nu pentru că eram eu bolnav, ci pentru că era bebele. Luni m-ați lăsat, dar începând de marți au început mesajele și în privat, și public: «Băi, dar tu de ce lipsești? Ești un nesimțit, oamenii se chinuie la emisiune și tu cine știe ce faci pe acasă». De unde răutatea asta?”, a declarat Dani Oțil la „Neatza de la Răzvan și Dani”, conform spynews.ro.

Chiar dacă prezentatorul a lipsit de pe micul ecran, Gabriela, soția lui, și-a ținut fanii la curent cu starea ei și a bebelușului pe rețelele de socializare.

„Ziua a patra de stat în casă doar noi cu bebelușul, fără ajutor. A fost crunt. Bine că ne simțim mai bine și eu și bebelușul. Au fost niște nopți și zile crunte. Mie nu-mi vine să cred că sunt tot în 2022, credeam că sunt în alt an. Bine că tati este bine, dar vă dați seama că nu ne mai suportă nici el după atât de mult timp doar cu noi”, a povestit Gabriela Prisăcariu pe Instagram în urmă cu câteva zile.

Se pare că acum și-au revenit amândoi, iar Dani Oțil a revenit pe post, la Antena 1.

